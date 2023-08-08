女售貨員13個銀行戶口「快入快出」9億元涉洗黑錢被捕

報稱任職售貨員的39歲女子，於2021年開設兩間公司，同年5月至今年1月期間，在6間銀行開設13個公司戶口，涉嫌處理近1,800宗可疑交易，涉款9億元。海關初步相信她每次交易收取數千至1萬元不等的報酬協助涉及洗黑錢活動，海關財富調查科昨展開行動將她拘捕，暫准保釋候查；不排除向法庭申請充公犯罪得益。

海關初步調查發現，被捕人在2021年初在3日內開設兩間報稱從事出入口貿易公司，她是唯一董事；之後於6間銀行開立13個公司户口，與超過600個第三方公司户口頻繁地進行大額交易，被捕人公司戶口接收款項後，則以「快入快出」方式將款項轉至另外100個公司户口。其中一個收款戶口，曾在一日內接連收取16筆超過1300萬元款項，短時間內再轉至其他戶口。海關亦發現，第三方公司亦會匯款至被捕人的空殼公司，隨後款項也會被轉走，形容是常見的洗黑錢手法。

銀行交易與其財務背景極不相符

海關財富調查科調查主任伍思齊說，年初根據情報鎖定目標，懷疑被捕女子參與洗黑錢活動；指被捕人任職售貨員，每月平均收入逾1萬元，銀行交易與其財務背景極不相符，她亦未能提供文件支持該批巨額交易，加上巨額匯款及交易對象不尋常，有理由相信她有份洗黑錢，並在每次交易中獲利數千至1萬元。海關昨早突擊搜查荃灣一個住宅單位，檢取一部手提電話和一批銀行文件，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕該名女子。

海關會循資金來源及流向繼續調查，不排除有更多人被捕，並提醒市民，利用銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。