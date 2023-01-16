女商人涉「篤」私處致大腿瘀傷 6歲養女：叫我講自己𢯎痕整損

女商人涉於2021年，在元朗寓所內故意襲擊其當時年僅6歲的養女，包括伸手「篤」其私處及導致其大腿出現瘀傷等，被控一項故意襲擊導致兒童受傷害罪，女被告今日於粉嶺裁判法院否認控罪受審。
被告WCW被控於2021年3月12日，在香港新界元朗錦綉花園大道某號屋身為超過16歲而對女童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該女童X，其方式相當可能導致該女童X受到不必要的苦楚及健康損害。
控辯雙方的承認事實指，女童X於2014年6月13日在內地出生，被告則於2019年在內地收養X，成為其養母，並在同年7月她攜同X到香港定居，亦在同年9月2日入讀慈雲山某幼稚園，當時X、女被告、女被告的丈夫、其2名兒子與2名家傭一同住在佐敦，及後在2021年3月搬遷至元朗錦綉花園大道某號屋。
現時8歲的女童X在錄影會面上，稱其養母則被告在元朗的寓所內，曾用手指「篤」其下體，以及導致其大腿出現兩條傷痕或瘀傷，當時覺得非常痛楚，之後被告亦吩咐X不要跟幼稚園的老師提及相關情況，或者跟他們表示被告協助X上洗手間，並講出疤痕是「自己𢯎痕整損」。X續指，在去洗手間期間，被學校的校工嬸嬸發現其傷勢，送院檢查。
辯方盤問X時指，因其家裡的女傭跟被告提及X的內褲有些骯髒，故此曾經以棉花棒等消毒物品清潔X的私處。X表示，記得被告曾利用一支東西「篤」了數下，當時感到很痛，但不記得女傭有否向被告說起上述情況。