女商人涉「篤」私處致大腿瘀傷 6歲養女：叫我講自己𢯎痕整損

女商人涉於2021年，在元朗寓所內故意襲擊其當時年僅6歲的養女，包括伸手「篤」其私處及導致其大腿出現瘀傷等，被控一項故意襲擊導致兒童受傷害罪，女被告今日於粉嶺裁判法院否認控罪受審。

被告WCW被控於2021年3月12日，在香港新界元朗錦綉花園大道某號屋身為超過16歲而對女童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該女童X，其方式相當可能導致該女童X受到不必要的苦楚及健康損害。

控辯雙方的承認事實指，女童X於2014年6月13日在內地出生，被告則於2019年在內地收養X，成為其養母，並在同年7月她攜同X到香港定居，亦在同年9月2日入讀慈雲山某幼稚園，當時X、女被告、女被告的丈夫、其2名兒子與2名家傭一同住在佐敦，及後在2021年3月搬遷至元朗錦綉花園大道某號屋。