女士捐血血紅素要求提高 紅十字會盼培養公眾健康習慣

市民每次捐血前須通過血紅素測試，以確保自身健康如沒有貧血，以及收集的血液達一定質量。香港紅十字會昨宣布本月27日起，將收緊女士血紅素的要求，由目前最低11.5g/dL提高至12.0g/dL；男士的標準則維持在最低13.0g/dL不變。紅十字會解釋，捐血者在過去數年的紅血素水平有明顯提升，今次調整指標，盼可以提升市民對鐵質水平和血紅素的認識，藉此培養公眾均衡及健康飲食的習慣。
紅十字會指2024年因血紅素不足被拒捐血有約1萬人，大大少於2015年的4萬人。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生指出，紅血素會受當地人的飲食文化影響，不同地區一般會有不同指標。大部分港人生活忙碌，常常食無定時，加上進食速度過快，又以咖啡或茶「送飯」，這些行為均會對人體鐵質吸收帶來影響。鐵質是製造血紅素的主要元素，而血紅素存於紅血球內，負責運送氧氣至身體各個部位。
李卓廣指，是次修訂已是平衡香港的血液需求及捐血者血紅素水平數據後作出，現時平均每日約有70名市民因各種原因被暫緩捐血，包括傷風感冒及流感等影響，其中只有小部分(約10至20人)是因為血紅素不足，認為是適當時機提出修訂，希望可以提升市民對鐵質水平和血紅素的認識，藉此培養公眾均衡及健康飲食的習慣。
李卓廣相信，提高女性血紅素最低要求不會對捐血人數帶來太大影響，初步預計每日或會多近10人被暫緩捐血；而紅十字會對市民捐血的基本指標是捐得安全，將會繼續加強對市民宣傳推廣補鐵的重要。他亦強調希望有更多人參與捐血，將血庫的穩定程度提高。
九龍中醫院聯網營養部聯網經理鄭家燕指出，較多人知道牛肉和紅肉鐵質含量高，但比較少人了解貝殼類和海產類亦是常見高鐵食物，如蜆肉、蠔等，市民可考慮從這方面增加對鐵質的攝取。