女士捐血血紅素要求提高 紅十字會盼培養公眾健康習慣

市民每次捐血前須通過血紅素測試，以確保自身健康如沒有貧血，以及收集的血液達一定質量。香港紅十字會昨宣布本月27日起，將收緊女士血紅素的要求，由目前最低11.5g/dL提高至12.0g/dL；男士的標準則維持在最低13.0g/dL不變。紅十字會解釋，捐血者在過去數年的紅血素水平有明顯提升，今次調整指標，盼可以提升市民對鐵質水平和血紅素的認識，藉此培養公眾均衡及健康飲食的習慣。

紅十字會指2024年因血紅素不足被拒捐血有約1萬人，大大少於2015年的4萬人。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生指出，紅血素會受當地人的飲食文化影響，不同地區一般會有不同指標。大部分港人生活忙碌，常常食無定時，加上進食速度過快，又以咖啡或茶「送飯」，這些行為均會對人體鐵質吸收帶來影響。鐵質是製造血紅素的主要元素，而血紅素存於紅血球內，負責運送氧氣至身體各個部位。