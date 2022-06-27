女子任網上採購代理疑墮騙局　損失3.5萬元

求職騙案手法層出不窮，再有市民誤墮求職騙局遭致損失。一名37歲女子回應社交平台求職群組內的招聘廣告，透過充當網上採購代理，按指示把約3.5萬元存入對方指定的一個帳戶以作平台購物之用，曾獲對方發放佣金，惟事後失去聯絡，報警求助。

警方昨晚約11時接獲一名37歲女子報案，指早前回應社交平台求職群組內的招聘廣告，透過充當網上採購代理，於購物平台以點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。受害人按指示把約3.5萬元存入對方指定的一個帳戶以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金。惟其後事主與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報警求助。經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由沙田警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。