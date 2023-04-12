女子冰球隊凱旋回港 領隊關婉儀：有不足由管理層負責

香港女子冰球隊在世錦賽小組賽中歷史性奪得冠軍，冰球隊昨先後返抵本港。冰協主席簡揚傑回應播錯歌事件指對全港運動員都有影響，並認為事情有需要降溫。領隊關婉儀表示，國歌事件應由冰協管理層負責，千萬不要影響到運動員，又指隊員無被疫情影響，更創下前所未有佳績，為隊員感到驕傲。

冰球隊球員昨先後由羅馬尼亞返抵香港，有市民到機場接機並高呼「港隊加油」，亦有人向球員送花致賀。就男子冰球隊2月在波斯尼亞作賽獲勝後播錯國歌，事件持續發酵逾月，冰協主席簡揚傑昨主動提及國歌事件時表示，事情已發生一段時間，需要「降溫」；補充指若有人做錯事受罰是應該的，但今次事件對全港運動員都有影響，每當運動員獲勝在播放國歌時均感到忐忑不安，直至聽到正確歌曲才能放下心頭大石。

領隊關婉儀則指，今年是她帶隊多年來最辛苦的一年，球員沒有被3年疫情打敗，努力訓練，更發揮運動員精神，今次參加的3項世錦賽賽事，創下歷史奪得金、銀及銅牌佳績。

就播錯國歌事件後，港協暨奧委會啟動暫停冰協會員資格的程序，冰協需於一個月內提交報告。關婉儀再就事件回應表示，若冰協在事件有任何不足，應由管理層負責，認為千萬不要影響到運動員，「我希望之後交俾港協暨奧委會嘅報告，可以令佢哋都滿意。」

隊長李雅婷稱，隊員都努力應戰，無受播錯國歌事件影響，因發生任何事情，球員必須專注賽事，做好自己本分，她們才能獲勝。她又指，租賃冰球場很昂貴，若政府扣減資助，一定會影響冰協未來發展，但未必影響到運動員。