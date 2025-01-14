女子呃舊同事投資演唱會　事主與友人上當共損失逾128萬

44歲女子涉於2018年至2019年期間向男舊同事訛稱代表娛樂公司邀請對方投資演唱會，舊同事及其友人將資金交給被告後，卻沒收到應得的回報及利息，於是報警。該女子否認2項欺詐罪，案件今日(14日)於區域法院開審。事主供稱，他先後與被告達成4次協議，並投入逾78萬元。

自稱在娛樂公司工作

被告曾慧珊，事主葉朗軒於2015年與被告同在保險公司工作，2016年離職後仍與被告保持聯絡。自2018年8月開始，被告自稱在娛樂公司工作，負責為不同的藝人舉辦演唱會，同年12月對葉說，其公司有巡迴表演項目資金鏈斷裂，需約300萬資金，於是邀請他投資。