女子大嶼山行山不適送院 天文台料周中天氣酷熱

本港昨日天氣溫度高逾攝氏30度，加上濕度較高，身體散熱慢，在室外「補水」不足容易中暑，近日接連有市民山行疑不適。一名女子昨午與友結伴南大嶼山郊遊遠足期間不適，報警求助，由飛行服務隊直升機送醫院治理。天文台預計，高空擾動會在今明兩日為廣東帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離，本周中後期天氣酷熱，最高達33度，濕度最高達90%。

一名女子與友人昨早到南大嶼山郊遊遠足，至下午突感頭暈不適，同行人士報警求助，飛行服務隊亦到場協助，並由直升機送將女子送東區醫院治理。近日亦接連有市民山行疑不適，上周六最少發生兩宗行山人士懷疑中暑，當中63歲男子下午與妻子在屯門圓頭山行山時不適；另一名44歲男子則在西貢遠足時不適。周日亦有一名43歲外籍男子早上9時半在北大嶼山越野跑活動時，懷疑中暑昏迷，送院治理。