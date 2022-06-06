女子屯門碼頭夜跑 遭單車色狼突襲揸臀

屯門碼頭發生風化案，一名女子在晚上單獨跑步時，遭一名踏著單車的男子摸臀非禮，她不甘受辱追截色狼，可惜無果。她事後於fb出帖文，提醒其他女士夜跑時小心，呼籲其他受害人報警。

色狼手法熟練料不是第一次下手

她在帖文憶述指，事發於周日（5日）晚上9時許，當她獨自跑至湖山路時，附近沒有其他人，其後聽到身後有單車聲，「我聽到單車聲愈嚟愈近，下意識讓一讓路，點知呢個男人喺好接近我果陣突然好大力咁揸左我右邊patpat一下，真係好大力。」，被非禮後事主一時難以反應，回過神來便追住疑犯並大叫非禮。「奈何佢踩得好快，當我追到去屯門湖康診所對出個紅綠燈果陣，因為果度有幾條分叉路，我望哂咁多條都見唔到佢，佢已經消失咗」，事主認為色狼手法熟練，相信不是第一次下手。她受事件影響「急到想喊，又好灰心，唔知點算好，問左附近既（嘅）跑手，又喺附近行左一陣，都係揾唔到佢。」

當晚另有兩名踩板女子同被非禮

她指自己由兆康西鐵站沿屯門河跑到龍門居到湖山路的路線已經半年，今次是第一次遇到色狼，又指該名單車手身穿白色短袖上衣、頭戴深色單車頭盔，身高約1米65至1米75高、身材偏瘦，車速很快，希望藉由此帖文告誡其他女士行經該路段時小心。她亦因此帖文而收到訊息指當晚另有兩名女子踩滑板時被他非禮。據了解其中一名21歲女子報案指在湖康街踩滑板時被捏臀，案件交由屯門刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。