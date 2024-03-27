女子疑冒認義工領養3犬　一狼狗離奇死亡　一骨折貓一瘦犬獲救

元朗大棠發生懷疑殘酷對待動物事件。有動保義工在網上表示，一名女子疑冒認其他動保組織義工，聲稱可以協助安排有心人領養狗隻。該義工不虞有詐，將3頭分別為唐狗、德國牧羊犬和狼狗交予對方。至上周日(24日) 凌晨，義工在網上見到德國牧羊犬倒斃野外的照片，唐狗亦骨瘦如柴，義工質疑有人有所隱瞞，要求對方交還餘下一犬，但對方一直拖延。
一眾義工先後在網上交代事件，指出今年1月至3月期間，該女子疑冒認其他動保組織義工，先後接收唐狗「可樂」、德國牧羊犬「狼狼」和另一隻雌性狼狗。至本月24日凌晨，女子更向義工表示「狼狼」過身，相中「狼狼」同樣瘦到見骨，女子聲稱「狼狼」「早兩三日突然食慾下降，跟住就突然死亡 」，又指醫生估計「狼狼」死於胃部扭轉。義工卻於社交平台Facebook發現其他義工在女子居住的元朗大棠深涌村住所附近山邊發現一具狗屍，義工證實狗屍正是「狼狼」，經查證後，懷疑女子將「狼狼」遺體棄置山邊，之後扮成目擊者，再通知對事件毫不知情的義工，協助處理狗屍。
一貓手骨折斷未獲醫治 一狼狗骨瘦如柴
義工向女子查詢，甚至上門了解仍不得要領，由於聽聞對方在屋內飼養多隻貓狗，擔心貓狗有不測，於是向其他動保組織求助。至本周一(25日)下午，義工和愛協督察前往女子住所，發現屋內有近10隻貓狗，其中雌性狼狗骨瘦如柴、站立不穩，一隻貓手骨折斷未獲醫治，遂將牠救走，稍後將帶往動物醫院進行治療。屋內餘下4隻貓及4隻狗則無恙。屋內有水及糧食，初步未有發現涉及殘酷對待動物的證據，相關動物義工及交託者決定自行將受傷貓隻交到就近診所進一步治理，愛協督察亦會聯絡該診所跟進事件。