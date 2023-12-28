女子瞞報物業非自住欺詐按揭貸款　廉署加控其子

廉政公署調查貪污時，揭發一名物業買家涉嫌瞞報物業已出租，以誘使一間銀行不向她追討須符合自住規定而獲批的八成按揭貸款，涉款逾800萬元，早前落案起訴該名買家欺詐罪名。廉署獲律政司進一步法律意見後，昨日(27日)加控買家的兒子。劉匡哲(23歲)昨日被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。他已獲廉署准予保釋，以待明日(29日)在東區裁判法院應訊。

申報物業自住

根據香港金融管理局發出的指引，銀行須遵守自住物業按揭貸款的按揭成數上限規定。案發時，信銀國際有參與按證保險公司的按揭保險計劃，可為800萬元至1,000萬元的自住物業提供最高八成按揭貸款。劉匡哲的母親黃顯寧於2020年2月底，以998萬元為當時身處海外的劉匡哲購入何文田一個私人住宅物業。數日後，黃顯寧及劉匡哲按上述計劃向信銀國際申請八成按揭貸款，並申報該物業將由二人自住。黃顯寧及劉匡哲在按揭貸款申請表上簽署聲明，如該物業日後不再由他們自住，他們有責任即時通知信銀國際。該銀行於2020年6月底批准有關申請，並向黃顯寧及劉匡哲批出一筆逾800萬元貸款。