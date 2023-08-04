女子領養唐狗　家人嫌嘈棄貨櫃碼頭　據指僱主得悉惡行即解僱

領養貓狗應是給予牠們一個溫暖家庭的美事，亦是對牠們一生一世承諾。「香港動物報」昨日在網上貼文表示，一名女子早前向「唐不甩家族」義工領養一隻2個月大唐狗「嘰嘰」，詎料女子不負責任地將嘰嘰轉交家人照顧，其家人於1個月前，亦因為嫌棄嘰嘰「太嘈」而將牠遺棄於葵青貨櫃碼頭路迴旋處一停車場，義工正追尋嘰嘰的下落。

報道指，「唐不甩家族」義工於5月1日將約2個月大唐狗嘰嘰交一名女子領養，義工一直有跟進嘰嘰的生活狀況，直至6月21日起，義工再無法收到任何狗狗的消息，義工曾經登門，惟在門外聽不到狗吠聲，至8月2日才聯絡到領養女子，對方聲稱不在香港，更指已將嘰嘰交給家人照顧。義工當時表明如果再沒有狗狗消息，便會在網上發帖尋狗，其後義工接獲領養女子家人聯絡，但對方指因為嘰嘰「太嘈」，1個多月前已將牠棄於葵涌貨櫃碼頭路6至7號迴旋處綽德停車場，並指當時沒有綁繩，嘰嘰於2日後已失蹤。