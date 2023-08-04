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2023-08-04 09:31:00

女子領養唐狗　家人嫌嘈棄貨櫃碼頭　據指僱主得悉惡行即解僱

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女子領養唐狗，家人嫌嘈棄貨櫃碼頭，據指僱主得悉惡行即解僱。(香港動物報)

女子領養唐狗，家人嫌嘈棄貨櫃碼頭，據指僱主得悉惡行即解僱。(香港動物報)

領養貓狗應是給予牠們一個溫暖家庭的美事，亦是對牠們一生一世承諾。「香港動物報」昨日在網上貼文表示，一名女子早前向「唐不甩家族」義工領養一隻2個月大唐狗「嘰嘰」，詎料女子不負責任地將嘰嘰轉交家人照顧，其家人於1個月前，亦因為嫌棄嘰嘰「太嘈」而將牠遺棄於葵青貨櫃碼頭路迴旋處一停車場，義工正追尋嘰嘰的下落。

「唐不甩家族」義工於5月1日將約2個月大唐狗嘰嘰交一名女子領養。(香港動物報) 「唐不甩家族」義工於5月1日將約2個月大唐狗嘰嘰交一名女子領養。(香港動物報) 領養女子將嘰嘰交家人照顧，其家人指因為嘰嘰「太嘈」，一個多月前已將嘰嘰棄於葵涌貨櫃碼頭。(香港動物報)

報道指，「唐不甩家族」義51日將約2個月大唐狗嘰嘰交一名女子領養，一直有跟進嘰嘰的生活狀況，直至621日起，義工再無法收到任何狗狗的消息曾經登門，惟在門外聽不到聲，至82日才聯絡到領養女子，對方聲稱不在香港，更指已將嘰嘰交給家人照顧。義工當時表明如果再沒有狗狗消息，便會在網上發帖尋，其後義工接獲領養女子家人聯絡，但對方指因為嘰嘰「太嘈」，1個多月前已將牠棄於葵涌貨櫃碼頭路67號迴旋處綽德停車場，並指當時沒有綁繩，嘰嘰於2日後已失蹤

女子領養唐狗，家人嫌嘈棄貨櫃碼頭，據指僱主得悉惡行即解僱。(香港動物報)

女子領養唐狗，家人嫌嘈棄貨櫃碼頭，據指僱主得悉惡行即解僱。(香港動物報)

消息：僱主對棄養動物極度反感 已解僱該名員工

如晴天霹擔心亦憤怒，形容此舉等同送狗狗去死。義工領養女子對義工隱瞞其家人遺棄狗狗義工說：「我們對每一個領養人都講過，如果將來照顧狗狗有任何困難，都可以交回給我們，不要私自處理，但他們沒有這樣做。呼籲市民如發現狗狗蹤影，請與唐不甩家族聯絡報道亦提到，有消息指，領養女子任職的護理僱傭公在網上發表聲明，指對有員工棄養動物的不負責任行為極度反感，已經立即解僱該名員工

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