女子2000元人幣賄滙豐職員 圖助重啟戶口判囚4周

38歲被告李蓉為中晟科技(香港)有限公司(中晟科技)董事兼股東，今日承認一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。主任裁判官徐綺薇判刑時稱，貪污是嚴重罪行，需判處被告即時監禁以示阻嚇，量刑起點為監禁六星期，考慮到被告認罪，遂將刑期扣減三分之一。

廉政公署早前落案起訴一名女子，控告她以2,000元人民幣賄賂滙豐銀行一名職員，要求職員協助重啟其公司戶口。被告今日(9月20日)在西九龍裁判法院承認控罪，被判入獄4周。

案情透露，被告在2013年在滙豐銀行為自己持有的中晟科技開設一個商業綜合戶口。該戶口自2015年起，因連續10個月以上沒有任何交易而被滙豐銀行系統轉為「不動戶口」。被告於2019年7月從電話查詢得悉該戶口正處於「不動戶口」狀態，遂親身到滙豐尖沙咀中小企中心分行，辦理戶口重啟手續。由於被告未能提供相關公司文件進行審查程序，故未能即日完成戶口重啟手續。被告與處理其申請的銀行職員交換通訊方式後離開分行，其後離港。

被告於2019年8月5日透過通訊程式向上述職員提供賄款2,000元人民幣，希望該職員可協助順利重啟中晟科技的戶口。該職員沒有接受賄款，並即時向上級匯報事件。被告於2024年8月再度來港時被捕，並於9月2日被廉署落案起訴。