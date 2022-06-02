女工遭搶金鏈腦受創死亡 兩積犯認誤殺候判

55歲的大快活女工練麗芳，於2019年5月在長沙灣被兩名無業漢搶去一條金鏈，她回家後昏迷，送院搶救，留醫5日後不治。兩名男子事後被捕，被控謀殺罪及搶劫罪，案件今日於高等法院審理，二人承認一項誤殺罪。案件押後至6月9日判刑，期間兩人繼續還押。

兩被告均 案底纍纍 有黑社會背景

兩名被告陳麗明（58歲）和羅健強（59歲）均無業，有黑社會背景。首被告有17次出庭紀錄，涉及27罪；次被告有19次出庭紀錄，涉及36罪，兩人分別於2019年8月和5月出獄。

案情指，死者練麗芳於2020年5月24日早上約10時，離家前往長沙灣宇晴軒的餐廳工作。她於約11時到達後，同事看到她靠著牆，手按著頭，口罩染血，左耳背有割傷。後來練回家休息，其子見練吐血和後腦流血感不安報警。

驗屍報告指死者頭骨骨折、腦部受創

練被送至醫院診治時，兒子發現練的金鏈不翼而飛。同時，檢查顯示練的腦幹出血，她最終於同月29日不治。 驗屍報告指，練的死因為腦部受創和支氣管性肺炎，而其頭骨骨折、蛛網膜下出血等可以致命。而其傷勢或被硬物所傷，包括跌倒時撞到地面引致。

以 12,400 元變賣金鏈分贓

警方翻看附近的閉路電視片段，發現兩被告在基隆街開始尾隨練，至長沙灣蔬菜批發市場，首被告突然搶去她的金鏈，然後跑入市場，並到珠寶店以12,400元變賣金鏈，他把其中2000元給了次被告。兩被告於同月30日被捕。

次被告稱因害怕未有向死者施援

案情指，首被告在警誡下承認為購買冰毒搶金鏈。次被告在錄影會面指，他16歲起已認識首被告，當日首被告問他索錢不果，突稱練會有錢，他以為練欠首被告錢，便跟著尾隨練，惟首被告下手時他不想參與，但他見到練跌倒在地求助時，他因害怕未有施以援手。