女強人華麗轉身 推廣靜觀 義助基層減壓

「你有壓力，我都有壓力。」香港人生活壓力大已非新鮮事，加上近年社會環境以至疫情，大家面對種種困擾，又懂得抒發嗎？早年在競爭激烈的商界打拼的黃杏樺，近年轉為鑽研心理訓練的「靜觀」，更成為英國牛津大學靜觀中心Introducing Mindfulness課程全球首批受訓師資。她希望幫助港人以平靜應對變幻，更盼基層家庭可體驗靜觀的好處。

文︰羅繼盛；圖︰林俊源

靜觀(Mindfulness)，在內地和台灣譯作「正念」，是近年本港以至全球興起的心理訓練，形式與宗教的冥想類近。黃杏樺(Emilia)早年於內地商界打拼，曾在多間跨國公司擔任高管職位，工作壓力當然不小。十多年前的一次不丹旅行，讓她初次接觸冥想，令她非常享受當時專注達致心靜的過程。

Emilia於2015年回港發展後修讀佛學碩士課程，讓她對佛教禪修有進一步的認識。而受佛教高僧一行禪師將佛教禪修普及化，並將靜觀放入生活內啟發，她早前參與英國牛津靜觀中心Introducing Mindfulness課程，更成為課程全球首批受訓師資，冀進一步推廣靜觀。

Emilia稱，港人面對的壓力的確不小，其中成年人的壓力絕大部分都來自工作，加上「上有父母，下有子女」，經濟壓力自然更大。長者則面對另一種壓力，如退休後失去了昔日工作時的成就感，「舊時工作咁風光，而家就坐喺度」；而身邊朋友相繼離去，亦會擔心自己身體狀況。

她續指，我們經常受情緒、行為、反應影響，靜觀則幫助轉用另一種思維方式，只須感受此刻「存在」的感覺；而面對負面情緒和困難時，亦可透過呼吸訓練，給我自己時間先沉澱一下，再理性作出反應。

靜觀除可幫助減壓，亦可訓練專注力，甚至令小朋友學習事半功倍。她指，小朋友的成績高低並非取決於他是否聰明，而是視乎他學習是否專注。靜觀正正能幫助提升專注力和情緒管理能力，亦懂得感恩，家長和小朋友一同參與，亦可改善親子關係。

Emilia現時與學校和機構合作，為成人、親子、學生以至長期病患者開設靜觀班，讓他們透過靜觀，減低壓力和焦慮。惟她坦言，部分人的確考慮到課程收費，未有機會參與或接觸靜觀。她早前發起「愛．同行」慈善項目，為基層家庭提供多達8課的免費親子靜觀課程，有10對家長和小朋友受惠。她期望未來可與更多機構合作，並增加受惠名額，讓更多人體會到靜觀的好處。

何謂靜觀？

靜觀是指有意識地以一個不加批判的心，把注意力帶回到此時當下的自己，覺察自身的思想、情緒和身體反應；透過這分覺察力可以讓人以開放及接納的態度與當下的經驗相處，並作出善巧的選擇和回應。雖然靜觀的哲理與技巧源自佛法，但它的本質是關乎生活的智慧，是一種有系統的自我認識及培育生活智慧的過程，任何宗教背景的人士適合修習。近年在臨床醫療及精神健康領域上的應用備受關注，而其應用也甚廣泛，包括教養孩子。