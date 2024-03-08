女性工程師比例漸升 剛柔並濟溝通優勢在業界發亮

香港女性工程師比例逐漸提升，在男性主導的工作環境亦大有發揮空間，煤氣公司兩名女高級工程師趙蔚婷(Rita)及李淑華(Candy)善用女性細心、剛柔並濟的溝通優勢，以實力證明女性一樣可在工程界發光發亮。

Candy大學畢業後，首份工作是與工程相關的政策建議，但漸對工程產生興趣。一年後，她辭掉工作，重投校園修讀機械工程，2015年加入煤氣公司負責煤氣喉管設計。她坦言，最初有工程承辦商對她表示不信任；這反成推動她更努力動力，「有次到工地，要爬入只有1.5米窄的夾層檢查煤氣管道，我二話不說爬咗入去，現場的師傅都佩服。」加入工程界，亦為Candy締結良緣，認識同為工程師的丈夫，並於2021年誕下兒子。她說，工作無損她照顧家庭，「懷孕時照常到工地，同事都好照顧我。兒子出生後，公司提供更多家庭友善措施。」大學時攻讀工程現任職配氣操作部高級工程師的Rita於2014年加入煤氣公司。Rita認為，不是只有男性才適合做工程，但為減低外界性別定型，Rita在地盤工作時主動「落手落腳」，並透露女性於工程界也有好處：「很多工程老師傅不但沒有小看我，更對我特別溫柔，甚至當我是女兒般，溝通、工作更加順暢。」