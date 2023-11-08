女悅醫美｜再多一人疑感染膿腫分枝桿菌　群組增至18人

女悅醫美涉嫌無牌行醫，有顧客注射消脂針後懷疑感染膿腫分枝桿菌。衞生防護中心今日公布感染群組新增1宗個案，現時共涉及18名女子。

中心已就相關個案設立查詢熱線（2125 2372），逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時半運作，以接聽市民查詢。熱線由本月3日起運作，截至今日下午3時，中心共接獲18宗查詢，當中6名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現病徵，並已界定為感染群組個案接受跟進。