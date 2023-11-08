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2023-11-08 18:11:34

女悅醫美｜再多一人疑感染膿腫分枝桿菌　群組增至18人

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女悅醫美涉無牌行醫。(鍾式明攝)

女悅醫美涉無牌行醫。(鍾式明攝)

女悅醫美涉嫌無牌行醫，有顧客注射消脂針後懷疑感染膿腫分枝桿菌衞生防護中心今日公布感染群組新增1宗個案，現時共涉及18名女子。 

中心已就相關個案設立查詢熱線（2125 2372），逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時半運作，以接聽市民查詢。熱線由本月3日起運作，截至今日下午3時，中心共接獲18宗查詢，當中6名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現病徵，並已界定為感染群組個案接受跟進。

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此外，中心今日未再發現新增接受注射地點或相關Instagram帳號，中心再次呼籲曾光顧早前公布的處所或經相關Instagram帳號安排並接受相關注射後，懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。

處所名稱及地址

1      GALS GLAM BEAUTY（公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」） 荔枝角青山道702704號合興工業大廈6

2      GALS GLAM（公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」） 荔枝角永康街18號永康中心4

3      渼生堂 CHING'S BEAUTY（公司註冊名稱為「CHING'S BEAUTY LIMITED」）    荔枝角永康街2327號安泰工業大廈A10

Instagram帳號

1      90s__beautygirls

2      galsglam.beauty

3      beauty_hklady

4      852beauty_clinic

女悅醫美涉無牌行醫。(鍾式明攝) 女悅醫美涉無牌行醫。(鍾式明攝) 女悅醫美涉無牌行醫。(鍾式明攝) 女悅醫美涉無牌行醫。(鍾式明攝) 女悅醫美涉無牌行醫。(鍾式明攝) 女悅醫美涉無牌行醫。(鍾式明攝) 女悅醫美涉無牌行醫。(鍾式明攝) 女悅醫美涉無牌行醫。(鍾式明攝)

衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。衞生署亦呼籲市民，進行注射程序前，注意以下健康建議：

  • 注射前，先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症。徵詢醫生的意見，作知情的選擇
  • 如曾對該注射針過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射
  • 如獲美容服務提供者轉介至醫生施行程序，應要求以書面形式提供醫生全名，了解其專業資格和相關資歷
  • 如出現感染病徵，如發燒或感不適，應立即求醫。
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