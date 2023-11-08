女悅醫美｜再多一人疑感染膿腫分枝桿菌　群組增至18人

女悅醫美涉嫌無牌行醫，有顧客注射消脂針後懷疑感染膿腫分枝桿菌。衞生防護中心今日公布感染群組新增1宗個案，現時共涉及18名女子。
中心已就相關個案設立查詢熱線（2125 2372），逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時半運作，以接聽市民查詢。熱線由本月3日起運作，截至今日下午3時，中心共接獲18宗查詢，當中6名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現病徵，並已界定為感染群組個案接受跟進。
此外，中心今日未再發現新增接受注射地點或相關Instagram帳號，中心再次呼籲曾光顧早前公布的處所或經相關Instagram帳號安排並接受相關注射後，懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。
處所名稱及地址
1 GALS GLAM BEAUTY（公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」） 荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓
2 GALS GLAM（公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」） 荔枝角永康街18號永康中心4樓
3 渼生堂 CHING'S BEAUTY（公司註冊名稱為「CHING'S BEAUTY LIMITED」） 荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓
Instagram帳號
1 「90s__beautygirls」
2 「galsglam.beauty」
3 「beauty_hklady」
4 「852beauty_clinic」
衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。衞生署亦呼籲市民，進行注射程序前，注意以下健康建議：
- 注射前，先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症。徵詢醫生的意見，作知情的選擇
- 如曾對該注射針過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射
- 如獲美容服務提供者轉介至醫生施行程序，應要求以書面形式提供醫生全名，了解其專業資格和相關資歷
- 如出現感染病徵，如發燒或感不適，應立即求醫。