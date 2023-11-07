女悅醫美｜接受注射後疑現症狀者 盡快聯絡防護中心(附處所及IG帳號名單)

「女悅醫美」打針消脂感染案，衞生署衞生防護中心公布懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組的調查進展，今日（7日）沒接獲新增個案或新增接受注射地點，懷疑感染群組共涉及17女。

中心已就相關個案設立查詢熱線（2125 2372），逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時30分運作，以接聽市民查詢。熱線由11月3日起運作，截至今午3時共接獲16宗查詢，當中5名介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。

不排除涉無牌行醫

最新調查發現，中心呼籲曾光顧以下3個處所或經以下4個Instagram帳號安排並接受相關注射後懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。根據初步調查資料，中心不排除涉及無牌行醫。調查仍然繼續進行。