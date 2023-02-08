女拳手酒吧被強姦案｜事主捉男友手摸其內褲示意 恐他嫌污糟提分手

34歲酒吧男拳手3年前涉在完成工作後，大力推倒女同事在沙發上並強姦她，女子嘗試爭扎但不成功，男子完事後稱：「你咁唔想，咁我俾你走囉」。女事主離去時看到接她放工的男朋友，便突然講分手並跑走，男朋友追上後發現女友蹲下大哭，得知女友被強姦後報警處理。男拳手否認一項強姦罪，案件今日於高等法院續審，女事主出庭作供。

事主X供稱，她過去曾與被告在另外一間酒吧共事兩個月，4年後在案發時的酒吧再次一齊工作，兩人並不熟悉。案發當天，X打算下班離開時，被告送走了最後一批客人後，關上酒吧大門，將她推倒在沙發上，用右手將X的雙手控制在頭頂位置，其中一隻腳則壓在X身上，並先後脫下兩人的內褲。X稱當時感到十分害怕，不斷大叫及掙扎，嘗試用腳踢對方，但被告沒有理會，她說：「但係無用架囉，我點郁都係。」被告更用左手抬起X的其中一隻腳侵犯她，完事後稱：「你咁唔想，咁我俾你走囉。」