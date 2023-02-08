女拳手酒吧被強姦案｜事主捉男友手摸其內褲示意 恐他嫌污糟提分手

34歲酒吧男拳手3年前涉在完成工作後，大力推倒女同事在沙發上並強姦她，女子嘗試爭扎但不成功，男子完事後稱：「你咁唔想，咁我俾你走囉」。女事主離去時看到接她放工的男朋友，便突然講分手並跑走，男朋友追上後發現女友蹲下大哭，得知女友被強姦後報警處理。男拳手否認一項強姦罪，案件今日於高等法院續審，女事主出庭作供。
事主X供稱，她過去曾與被告在另外一間酒吧共事兩個月，4年後在案發時的酒吧再次一齊工作，兩人並不熟悉。案發當天，X打算下班離開時，被告送走了最後一批客人後，關上酒吧大門，將她推倒在沙發上，用右手將X的雙手控制在頭頂位置，其中一隻腳則壓在X身上，並先後脫下兩人的內褲。X稱當時感到十分害怕，不斷大叫及掙扎，嘗試用腳踢對方，但被告沒有理會，她說：「但係無用架囉，我點郁都係。」被告更用左手抬起X的其中一隻腳侵犯她，完事後稱：「你咁唔想，咁我俾你走囉。」
X當時因不斷哭而未能說話
X事後馬上離開酒吧，見到男朋友已經在樓下等候。X形容她當時感到十分害怕，見到男友也不敢提及遭強姦的事，最後提出分手，自言：「唔知點樣講，我唔夠膽講。」她沉默了一段時間後泣稱：「之後我唔夠膽同佢講......我同佢講分手，我驚佢嫌我污糟......」。男友聽後不停追問，X當時因不斷哭而未能說話，便用男朋友的手去摸其內褲，對方就「知道發生咩事」。兩人之後返回酒吧，但未有見到被告，便決定報警。
被告陳永倫，報稱侍應，被控於2020年4月10日在新界屯門，強姦X。