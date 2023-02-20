女拳手酒吧被強姦案｜陪審團一致裁定男拳手罪脫

男被告陳永倫，報稱任職侍應，被控於2020年5月13日在新界元朗強姦女子X。控方指，案發當日凌晨時分，二人準備放工時被告突然大力把X推倒在沙發上，強行脫去X的衣物，在沒有使用安全套下進行強姦，X期間多次反抗及爭扎但不成功，最終被告在X體内射精。

X 稱無人酒吧內遭被告強姦

控方案情指，被告曾與X共事但互不相熟，直至2020年4月，X在朋友介紹到涉案酒吧任兼職侍應，因而重遇被告。案發當日凌晨，被告趁現場所有人離開後，突將X拉至沙發床，並跪在X身上，脫下X的內褲後強姦她，並在無使用安全套的情況下射精。X嘗試反抗惟不果，被告向X稱：「你咁唔想，我就𠵱家畀你走。」其後，X的男友接她放工，但X面容憔悴突提分手，下車狂奔，男友立刻追上，X便著男友摸她內褲，發現其內褲濕了。X遂透露被姦一事，並脫下內褲。

X 著男友摸其內褲示意被強姦

X庭上供稱，當日送走了最後一批客人後，被告關上酒吧大門，將她推倒在沙發上，將其雙手固定在頭頂位置，其中一隻腳則壓在她身上，並先後脫下二人內褲。X曾用腳踢被告但不成功，隨後被告抬起X其中一隻腳侵犯她。後來X害怕男友「嫌污糟」而提分手，但不斷哭泣未能說話，便捉著男友的手摸自己內褲，對方就「知道發生咩事」。

辯方質疑X 作供未提細節

辯方質疑X報警時曾向女警提及被摸胸和強吻，X表示她當時並非享受過程，加上感到很害怕，無法記起其他細節，但會「記得最痛苦嗰幾個點」。X當時男友則指，當日女友透露被姦後曾脫下內褲，他見到上有狀似精液的液體，二人隨後返回酒吧，惟被告已經離開。他否認辯方稱他懷疑X「偷食」因而遷怒於她，迫她返回酒吧，強調當時目睹X狀態，相信她的確被姦。