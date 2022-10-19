女教師疑不滿學生原被罰留堂卻去合唱團彩排 連環掌摑其臉部30下被控普通襲擊罪

40歲女教師疑因不滿中二女生原被罰留堂，卻去了合唱團彩排，在學校禮堂連環快速拍打其臉部，導致對方臉部紅腫。教師今日（19日）就一項普通襲擊罪於九龍城裁判法院受審，事主X供稱當時遭被告連環拍其右臉約30下，對方事後道歉稱「我鬧個個人都喊，點解呢一個𡃁妹俾我鬧會唔喊㗎呢？所以我先衝動起上嚟打你。」事主坦言當時已經原諒教師，但後來被校方處處針對及「禁錮」在學校支援中心，不准她上課和接觸其他同學，導致她不想上學，故兩年後始決定報警。



控罪指，被告張慧欣（40歲，教師）被控於2018年11月30日，在黃大仙一間中學的禮堂內襲擊女子X。控辯雙方的同意事實指，被告於2010年開始任教該校，案發時為X的班主任。