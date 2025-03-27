女社工迪士尼盜偷頸鏈、頭箍近千元禮品　認盜竊罪4.10判刑

25歲女社工吳穎琳去年帶同一群兒童到迪士尼樂園遊玩時，利用摺傘藏起從店舖偷走的頸鏈、手鏈、頭箍等總值近千元禮品，被便衣女保安尾隨識破。她今日(27日)於西九龍裁判法院承認兩項盜竊罪，署理主任裁判官鄭念慈將案件押後至4月10日判刑，待索取感化官報告及社會服務令報告。被告獲准以現金1,000元保釋候懲。
贓物藏傘內
案情指，吳穎琳於2024年8月25日，在香港迪士尼樂園美國小鎮大街百貨店中拿起兩條頸鏈、一條手鏈和一個頭箍，並到處張望，尤其留意穿着制服的收銀員，此舉引起同在店內的便衣女保安注意，保安遂尾隨被告並仔細觀察。被告之後在店內走動，期間將左手拿着的摺傘鈕扣解開，並鬆開摺傘，隨後將偷取的貨品藏於傘內，後以雙手遮掩摺傘，在未有付款下離開店舖。
吳走到大街上稍作停留，並把贓物放入環保袋，隨後在樂園出口附近與一群兒童會合。她們於樂園內遊玩，之後吳與兒童再次分開。吳獨自走至反斗奇兵大本營安仔玩具箱商店時，左手的摺傘鬆開未有扣上，她隨後行到米奇貨品架前，用右手拿起一個手機殼，並在店內徘徊。待周遭沒有顧客時，吳重施故技，將手機殻放入摺傘後離開店舖。
認貪心犯案
吳其後走入女廁，出來時兩手空空，再從袋中拿出涉案摺傘，然後打開。一直尾隨的女保安和職員上前詢問，吳停頓兩秒後表示願意付款，後跟隨保安至樂園辦公室。當被要求拿出贓物時，吳承認貪心犯案。警方到場後拘捕吳，她在警誡下稱「因為一時貪念，所以偷咗啲貨品，下次唔會再犯。」