女社工迪士尼盜偷頸鏈、頭箍近千元禮品　認盜竊罪4.10判刑

25歲女社工吳穎琳去年帶同一群兒童到迪士尼樂園遊玩時，利用摺傘藏起從店舖偷走的頸鏈、手鏈、頭箍等總值近千元禮品，被便衣女保安尾隨識破。她今日(27日)於西九龍裁判法院承認兩項盜竊罪，署理主任裁判官鄭念慈將案件押後至4月10日判刑，待索取感化官報告及社會服務令報告。被告獲准以現金1,000元保釋候懲。

贓物藏傘內

案情指，吳穎琳於2024年8月25日，在香港迪士尼樂園美國小鎮大街百貨店中拿起兩條頸鏈、一條手鏈和一個頭箍，並到處張望，尤其留意穿着制服的收銀員，此舉引起同在店內的便衣女保安注意，保安遂尾隨被告並仔細觀察。被告之後在店內走動，期間將左手拿着的摺傘鈕扣解開，並鬆開摺傘，隨後將偷取的貨品藏於傘內，後以雙手遮掩摺傘，在未有付款下離開店舖。