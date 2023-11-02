女童洗傷口疑被23歲男護士舌吻 否認與被告打情罵俏 官裁定表證成立

15歲女童於去年11月中到診所洗傷口時，疑遭23歲男護士舌吻，男護士被控一項非禮罪，案件今日在九龍城裁判法院續審。裁判官林子康聽取控方證人證供後，裁定表證成立，被告需要答辯，辯方律師表明被告將不作供亦不傳召辯方證人。案件押後下午續審。

23歲被告譚X東被控於2022年11月9日，在香港將軍澳寶琳北路99號將軍澳賽馬會普通科門診診所地下治療室内猥褻侵犯另一人，即女童X。

X否認辯方指二人互有好感

女童X今續接受盤問，辯方向她指出，她在3次洗傷口期間皆曾與被告閒談，其中在第2次時曾問「下次係咪你幫我洗」，於案發當日兩人曾傾談有關拍拖的話題，而被告於交換telegram前亦曾問可否私下傾計，指出兩人互相認識、有好感；X回應盤問一概表示不同意，又指自己沒有拒絕接吻是因為被告當時用手按住布簾，認為被告強迫她一定要接吻。