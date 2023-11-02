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2023-11-02 14:44:25

女童洗傷口疑被23歲男護士舌吻 否認與被告打情罵俏 官裁定表證成立

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女童洗傷口疑被23歲男護士舌吻 否認與被告打情罵俏 官裁定表證成立

女童洗傷口疑被23歲男護士舌吻 否認與被告打情罵俏，官裁定表證成立。（資料圖片）

15歲女童於去年11月中到診所洗傷口時，疑遭23歲男護士舌吻，男護士被控一項非禮罪，案件今日在九龍城裁判法院續審。裁判官林子康聽取控方證人證供後，裁定表證成立，被告需要答辯，辯方律師表明被告將不作供亦不傳召辯方證人。案件押後下午續審。

23歲被告譚X東被控於2022119日，在香港將軍澳寶琳北路99號將軍澳賽馬會普通科門診診所地下治療室内猥褻侵犯另一人，即女童X

X否認辯方指二人互有好感

女童X今續接受盤問，辯方向她指出，她在3次洗傷口期間皆曾與被告閒談，其中在第2次時曾問「下次係咪你幫我洗」，於案發當日兩人曾傾談有關拍拖的話題，而被告於交換telegram前亦曾問可否私下傾計，指出兩人互相認識、有好感；X回應盤問一概表示不同意，又指自己沒有拒絕接吻是因為被告當時用手按住布簾，認為被告強迫她一定要接吻。

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辯方質疑女童主動分享自拍照

辯方指出，X案發後主動在telegram聯絡被告，自願分享在學校發生的事，又發送自拍照予被告稱「我乖女嚟」、「夠j未」等，認為X與被告打情罵俏，並非如她所稱的「好驚」。辯方續指兩人當時接吻23秒，而被告根本沒有「伸脷」或按住布簾強迫她接吻；X不同意辯方的說法。X在控方覆問時指，在telegram分享生活是因為害怕若不回覆被告，對方會到她學校找她，而案發時沒有即時向人求助，是因為診所的人都是被告的同事，稱「冇人幫到我」。

友人指X分不清楚甚麼行為是恰當

控方再傳女童X友人作供，友人指X有抑鬱症、焦慮症等情緒病，兩人於醫院留院時認識。友人續供稱，X於案發後告知她，自己於洗傷口時被男護士「錫咗一啖」，稱自己好驚並問她應該如何處理，她當時勸X報警。友人指出，感覺X因年紀輕而分不清楚甚麼行為是恰當，當時她勸導了X一小時，但亦尊重X當時沒有報案的決定。

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