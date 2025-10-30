女童輕生前每日被索裸照　20歲男認罪判入勞教中心

20歲青年涉在2022年至2023年期間，要求2名12歲女童傳送逾200張裸照，其中一名女童隨後自殺。青年早前承認2項煽惑年齡在16歲以下的兒童向他作出嚴重猥褻作為罪，今早(30日)在區域法院被判入勞教中心。

被告LYF (20歲)，報稱學生，兼職零售銷售員，承認於2022年12月至2023年2月期間，煽惑約12歲女童X，向他作出嚴重猥褻作為；另於2023年3月在香港，煽惑另一名12歲女童Y，向他作出嚴重猥褻作為。

父整理遺物揭發本案

案情指，兩名女童為同學，被告就讀相鄰的另一所中學。女童X在2023年3月自殺，其父親整理遺物時，在電話發現女兒與被告的WhatsApp及Instagram對話，曾應被告要求發送超過190張裸照，當中包括臀部、下體及胸部的照片，遂報警揭發本案。經調查發現，另一女童Y透過X認識被告，在X離世後，Y與被告更頻繁地聯絡，被告亦曾索取裸照，她起初拒絕但最終敵不過被告的要求，曾發送約67張裸照及6段錄像，包括拍攝到胸部、下體，及小便影片。