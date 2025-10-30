熱門搜尋:
女童輕生前每日被索裸照　20歲男認罪判入勞教中心

女童輕生前每日被索裸照，20歲男認罪判入勞教中心。（資料圖片）

20歲青年涉在2022年至2023年期間，要求212歲女童傳送逾200張裸照，其中一名女童隨後自殺。青年早前承認2項煽惑年齡在16歲以下的兒童向他作出嚴重猥褻作為罪，今早(30)在區域法院被判入勞教中心。

被告LYF (20)，報稱學生，兼職零售銷售員，承認於202212月至20232月期間，煽惑約12歲女童X，向他作出嚴重猥褻作為；另於20233月在香港，煽惑另一名12歲女童Y，向他作出嚴重猥褻作為。

父整理遺物揭發本案

案情指，兩名女童為同學，被告就讀相鄰的另一所中學。女童X20233月自殺，其父親整理遺物時，在電話發現女兒與被告的WhatsAppInstagram對話，曾應被告要求發送超過190張裸照，當中包括臀部、下體及胸部的照片，遂報警揭發本案。經調查發現，另一女童Y透過X認識被告，在X離世後，Y與被告更頻繁地聯絡，被告亦曾索取裸照，她起初拒絕但最終敵不過被告的要求，曾發送約67張裸照及6段錄像，包括拍攝到胸部、下體，及小便影片。

如拒絕則要求80100

被告被捕後在警誡下承認犯案，透露在2022年經Instagram認識X，起初每隔幾天索取裸照，其後每天都會索取，如遭拒絕則會要求支付約80100元，被告稱已將錢退回X，但不確定是否已全數退還。被告又指透過X得知Y身材很好，故向Y索取裸照。

案件編號：DCCC 353/2025

性暴力如何面對？（am730製圖） 性暴力如何面對？如選擇報警（am730製圖） 性暴力如何面對？不報警但有醫療需要（am730製圖） 性暴力如何面對？陪同支援（am730製圖）

