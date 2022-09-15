女警分娩後血崩亡死因研訊　瀰漫性血管內凝血障礙成直接死因

2016年一名女警懷孕37周時，因妊娠毒血症需即時在伊利沙伯醫院催生，但同日成功誕下女嬰後子宮大量出血，3日後死亡。家屬質疑醫生沒察覺殘留胎盤，今(15日)續死因研訊。撰寫解剖報告的病理科醫生供稱，導致死者死亡的直接原因為瀰漫性血管內凝血，解剖亦發現其子宮有殘留物，與胎盤缺失脗合。法醫同意，照片可見胎盤明顯「有一楷缺失咗」，可憑肉眼判斷。

直接死因為瀰漫性血管內凝血障礙症

伊院病理科醫生卓華引述解剖報告指，死者葉素欣排出的胎盤約394克重，惟子宮內膜下方有一片5x5.5x2厘米的胎盤殘留物，與胎盤缺少的部分脗合。根據報告，死者直接死因為瀰漫性血管內凝血障礙症(DIC)，背後原因則是子宮收縮乏力，所致的產後出血。事實上，死者在分娩時，有嚴重出血傾向，胸膜腔及腹腔有染血分泌液，身體表面及漿膜亦有不少瘀痕，代表皮下及漿膜大面積出血，顯示凝血問題嚴重。

卓解釋，DIC是一種生理變化，而根據臨床醫療診斷，死者有產後出血及子宮收縮乏力的問題，導致DIC出現。而其他重要但非直接的死因，則包括子宮內殘餘胎盤碎片，以及妊娠毒血症。兩者分別為可致子宮收縮乏力，及DIC的已知風險。

對有否羊水栓塞持開放態度

至於死者有否有羊水栓塞(AFE)情況，卓稱視乎解剖發現的表癥，例如肺血管有胎毛、胎兒黏液等，惟死者身上沒有相關臨床證據。在裁判官提問下，卓表示即使沒有解剖發現，也不能排除羊水栓塞的可能性，故對於死者生前有否AFE持開放態度。聆訊明(16日)再續。

死者葉素欣於2016年10月6日入住伊利沙伯醫院，催生後同晚誕下女嬰，分娩後子宮無法自行收縮，導致流血不止。院方先後為她進行塞止血球及紗布、切除子宮手術等程序，延至10月9日上午去世，終年26歲。