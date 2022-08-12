女警認串謀洗黑錢 求情稱遭丈夫拋棄生活拮据 還柙至8月19日判刑

女警疑因「等錢洗」，先後將兩個銀行戶口資料交予他人，後來涉事戶口被用作處理53萬元海外電郵騙案的犯罪得益，女警被控兩項洗黑錢罪。女警日前認罪，辯方今日（12日）在東區裁判法院求情指，被告人生經歷令人同情，需獨力照顧2名兒子，生活拮据。裁判官劉淑嫻聽罷控辯雙方陳詞後押後判刑至8月19日，期間被告續還押。

案情指，被告區嘉曼（46歲，報稱警務人員）承認於2019年10月15日與2020年2月18日之間，在香港與一位名為「Mercel」的男子串謀，知道或有合理理由相信一筆逾15萬港元款項全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。她另承認於2019年12月12日與2020年2月18日之間，在香港與一位名為「Mercel」的男子串謀，知道或有合理理由相信一筆合共逾37萬港元款項全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

丈夫在她還押前：你最好快啲坐監，等我攞返兩個仔！



辯方求情時指，被告自小家庭離異，父親經常向母親施暴。而被告2011年與丈夫奉子成婚，但胎兒不幸夭折，丈夫一直甚少返家。幾年後他重新找被告，被告懷上大兒子，丈夫聞訊便封鎖聯絡方式，令她獨自在醫院生產，幾乎因失血過多喪命。辯方續指，被告數度與丈夫離離合合，其後發現對方有婚外情，私生子與其小兒子同齡。被告需獨力照顧2名兒子，生活拮据，丈夫在她還押前更表示：「你最好快啲坐監，等我攞返兩個仔！」，直言其人生經歷令人同情。