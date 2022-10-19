女警長涉偷少年警訊USB及書券 罪成囚8個月准保釋

47歲女警長被指於2019年底，在少年警訊會所內偷去2支警察紀念品USB，以及共值 2,400元的28張書券，她否認3項盜竊罪，案件今日（19日）於粉嶺裁判法院裁定全部罪成。裁判官陳炳宙指被告閉路電視顯示她在取走書券時表現謹慎，精神並無異常，其出庭作供內容有違常理及自相矛盾，故拒絕接納其證供。

裁判官指案件非簡單高買，基於案情嚴重性，判監是合適做法，就每項控罪以判監6個月為量刑起點，以刑期整體性作調整後，共判監8個月，另須賠償共700港元予有關事主。判刑後，辯方律師表示，被告將就定罪和刑期上訴，申請在等候上訴期間保釋。裁判官明言看不到任何上訴成功的可能，但考慮被告初犯，酌情批准她以50,000港元保釋，期間不得離港、須交出旅遊證件、每星期到警署報到1次及不得直接或間接接觸控方證人。

控罪指，女警長陳惠嫻（現已被停職），她被控於2019年12月21日，在上水圍大埔區少年警訊會所的閱讀室和電腦室內，偷竊2支警察紀念品USB；20張100元商務印書館書券；8張50元商務印書館書券，上述物品為女警長吳詠璇及男子羅逸俊的財產。

紀念品可以隨意取走的說法 是被告不問自取的藉口

裁判官裁決時指，經過反覆觀看呈堂的閉路電視片段，確認被告在案發地點閱讀室內拉開辦公枱下的第二個櫃，從中拿起書券簿，取走當中8張書券，及在閱讀室內取走1封置於獎盃下的白色信封。裁判官認為被告在警誡下稱該2支記憶棒是紀念品，可以隨意取走的說法是其不問自取的藉口。被告當日多次遇見吳警長，但一直不告知她取走了相關電腦記憶棒。對於被告解釋取走白色信封時，不知內藏書券，而取走書券的目的是派給其他參加者，裁判官認為被告證供自相矛盾，既然不知該白色信封內藏書券，為何要取走一個置於獎盃下的白色信封。裁判官指被告的警誡供詞與庭上作供存在自相矛盾及有違常理，因此拒絕接納其證供。裁判官終裁定被告未經事主同意取走控罪書上列出的物品，因此裁定被告全部控罪罪成。

裁判官判刑指，案發時被告駐守投訴警察課。他雖接納被告之前品格良好，但被告身為警察，知法犯法，毫無悔意，對社會發出錯誤訊息，現在面對法律制裁是咎由自取。被告作為警察，是學生的榜樣，其偷取同事及學生的財產，行為有辱警隊。裁判官續指根據控方遞交檢控時序表，客觀來說存在約半年的檢控延誤。裁判官指案件非簡單高買，基於案情嚴重性，判監是合適做法，就每項控罪以判監6個月為量刑起點，以刑期整體性作調整後，共判監8個月，另須賠償共700港元予有關事主。