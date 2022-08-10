女警長涉偷USB及書券 否認3項盜竊罪　警誡稱：紀念品係人都攞得

47歲女警長被指於2019年底，在少年警訊會所內偷去2支警察紀念品USB，以及共值 2,400元的28張書券，她否認3項盜竊罪，案件今日（10日）於粉嶺裁判法院開審。雙方承認事實指，被告曾任少年警訊聯絡主任，案發時已離職，但被閉路電視拍到在該處出現。案發後3天，警方拘捕及警誡被告，她聲稱：「呢兩個公仔USB，我攞嚟自己用嘅，因為係紀念品，係人都攞得。」

控罪指，女警長陳惠嫻（現已被停職），她被控於2019年12月21日，在上水圍大埔區少年警訊會所的閱讀室和電腦室內，偷竊2支警察紀念品USB；20張100元商務印書館書券；8張50元商務印書館書券，上述物品為女警長吳詠璇及男子羅逸俊的財產。

雙方承認事實指，被告陳惠嫺為前少年警訊聯絡主任，事主吳詠璇其後接任同一崗位。閉路電視片段拍到被告案發時在會所出現。案發後3天，警方登門拘捕被告，警誡下她聲稱「呢兩個公仔 USB，我攞嚟自己用嘅，因為係紀念品，係人都攞得」。

涉案USB屬少年警訊財物 事主：唔可以畀人隨便攞走

另一名事主羅逸俊在書面供詞指，自己於2014年加入少年警訊，後成為校內少年警訊主席。他在2019年12月21日，出席大埔區少年警訊聖誕聯歡會及頒獎典禮，並代表學校獲頒獎杯及2,000元書券。由於他要上台表演，故把獎杯及書券放在電腦室枱面，其後發現書券不翼而飛，隨即通知吳詠璇。

而吳詠璇則供稱，為籌備聯歡會及頒獎禮，她先到USB工廠問價，並獲得2個價值600元的樣板，最後決定訂購200個USB送給會員。她強調，涉案樣板屬少年警訊的財物，「唔可以畀人隨便攞走」。