女護士檸茶加料迷暈前男友刺頸再自捅　傷人罪成判囚4年

一名診所女護士去年3月與拍拖七年的同居男友分手，到他家中收拾個人物品時，遞上混入安眠藥的檸檬茶予前男友飲用。前男友喝後感到頭暈，女護士趁機以生果刀刺向對方頸部，兩人糾纏時她自捅腹部，經化驗後，發現檸檬茶含有安眠藥成分唑吡呾。女護士早前承認一項有意圖而傷人罪名，還押至今早(9日)於區域法院判刑。暫委法官周燕珠認為被告向前男友落藥，令對方無力反抗，屬加刑因素，強調暴力不能解決問題，判被告囚4年。

官：不接納無預謀犯案

辯方求情時指，事主受襲後頸部雖縫9針，但自捅腹部的27歲被告區淑琳，失血1公升兼需縫49針，一度留醫深切治療部。而精神科報告亦顯示，被告本應打算在事主飲下安眠藥後，在他身旁自殺，希望事主醒來看到她在身旁死去。惟因當日看到舊愛的新銀包，有事主與女同事的合照，感到遭對方背叛，一時衝動傷害事主。

而周官認為，兩人關係成熟，雖然沒有註冊結婚，但被告顯然視對方為丈夫，可以理解兩人分手深深傷害了被告。惟被告作為護士，清楚安眠藥的藥效，事主在服藥後嘔吐及感暈眩，無力自衛或反抗，屬加刑因素。事主為被告撰求情信，稱案件源於兩人溝通問題。周官認為事主可能出於愧疚撰信，不肯定他是否已原諒被告。

而被告刺向事主的頸部，傷勢足以致命，周官形容被告沒被控以更嚴重的罪行「實屬僥倖」，不接納被告無預謀犯案，並指判刑須具阻嚇性，又重申暴力絕非解決個人紛爭的方法，故以6年為量刑起點，被告認罪獲減三分一刑期，故最終判囚4年。