女青推居家多感官刺激遊戲 研究證可延緩認知能力退化

疫情令針對認知障礙症的中心和服務被迫暫停，令患者缺乏持續訓練，認知能力顯著下降。香港基督教女青年會前年設計和生產居家多感官認知刺激訓練遊戲套裝「五感寶盒」，經兩年研究後發現，使用寶盒訓練的患者在整體認知能力的退化速度，較沒有參與訓練的患者顯著緩慢。有照顧者表示寶盒有助發掘患者的強項，亦改善記憶力。

女青和理工大學護理學院於前年9月至今年9月進行研究，對比兩組各120對、分別有參與及沒參與每周3節、每節45分鐘「五感寶盒」訓練的患者及其照顧者，發現使用寶盒訓練的患者，在包括專注力、語言能力、導向表現及延遲記憶的整體認知能力的退化速度，較沒有參與訓練的患者顯著緩慢；情緒及行為問題、生活質素亦均較有明顯改善。

參與研究的照顧者Ling Ling，其丈夫7年前確診認知障礙症，脾氣和記憶力變差，曾買提子乾時「買完轉身唔記得又再買」，最後竟共買了4至5磅。去年參加寶盒訓練後，發現丈夫在「找不同」遊戲的表現最佳。其後她更受寶盒啟發，把付款遊戲融入生活中，飲茶時交由丈夫結賬，發現他能記住價錢，記憶力有進步。

「五感寶盒」提供視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺五感的訓練指導手冊和遊戲圖卡。理大護理學院助理教授過培健博士表示，除了令部份簡單的認知訓練活動移到家居進行之外，更可增加照顧者與病人的互動，促進和諧的照顧關係。女青耆年服務部總主任韓慕琼指，團隊將推出含37個遊戲的「五感寶盒2.0」，包括18個經改良和新增的感官遊戲和新配的遊戲材料，並會免費提供1,000套給患者家庭及其他非政府機構使用。