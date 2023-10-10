好人好事｜中學生搭巴士冇帶錢懇求後獲通融　獲善心漢主動上前代付車資深受感動

外出忘記帶銀包的「大頭蝦」情況時有發生。有中學生日前在柴灣搭巴士上學時，突然發現身上沒有帶銀包、八達通和現金，在懇請車長一會後獲對方「放過」容許日後補回車資。豈料車內一名中年男乘客在稍後準備落車時，主動為事主以八達通繳回車資，並向其說一聲「畀咗錢啦」後離開。

感受到人情味不禁落淚

深受善心人感動的事主昨日(9日)在一個社交網站群組發帖指，當刻雖未及反應但也有向中年漢道謝，而她在意識到對方的善舉後已經開始哽咽，在與同窗分享時更不禁激動落淚。她以第三人稱分享事件時表示，「可能有人覺得佢(事主本人)好玻璃心、淚點好低、未長大，或許呢啲就係人情味。」她在文末形容是一日中「不幸中的大幸」，並提醒自己日後會善用手機八達通卡。