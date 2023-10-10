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2023-10-10 17:12:29

好人好事｜中學生搭巴士冇帶錢懇求後獲通融　獲善心漢主動上前代付車資深受感動

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有中學生日前搭巴士時忘記帶銀包，有善心人見狀主動代其繳付車資。(資料圖片／蘇文傑攝)

有中學生日前搭巴士時忘記帶銀包，有善心人見狀主動代其繳付車資。(資料圖片／蘇文傑攝)

外出忘記帶銀包的「大頭蝦」情況時有發生。有中學生日前在柴灣搭巴士上學時，突然發現身上沒有帶銀包、八達通和現金，在懇請車長一會後獲對方「放過」容許日後補回車資。豈料車內一名中年男乘客在稍後準備落車時，主動為事主以八達通繳回車資，並向其說一聲「畀咗錢啦」後離開。

感受到人情味不禁落淚

深受善心人感動的事主昨日(9日)在一個社交網站群組發帖指，當刻雖未及反應但也有向中年漢道謝，而她在意識到對方的善舉後已經開始哽咽，在與同窗分享時更不禁激動落淚。她以第三人稱分享事件時表示，「可能有人覺得佢(事主本人)好玻璃心、淚點好低、未長大，或許呢啲就係人情味。」她在文末形容是一日中「不幸中的大幸」，並提醒自己日後會善用手機八達通卡。

有中學生日前搭巴士時忘記帶銀包，有善心人見狀主動代其繳付車資。圖非涉事學生。(資料圖片／蘇文傑攝)

有中學生日前搭巴士時忘記帶銀包，有善心人見狀主動代其繳付車資。圖非涉事學生。(資料圖片／蘇文傑攝)

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網民籲日後把助人的心推己及人

有網民對於事主受助後發表感言感到欣喜，希望她日後也能把一顆助人的心推己及人，「你懂得感恩，相信友善叔叔都會好開心。希望你日後都可以同友善叔叔一樣，將呢份助人嘅心推己及人啦！加油呀！」亦有網民讚揚還有很多友善的香港人。

同時間，有留言就分享類似經歷指，自己日前與女兒搭巴士時發現沒有輔幣，而為自己繳付車資後亦未能以同一方式再次為女兒繳付。雖然車長通融她們，但她也嘗試取出20元紙幣與乘客兌換硬幣，其時同車有慷慨的乘客「攞咗張visa八達通出嚟俾我嘟」。她續說，現今的車長通常都不會拒絕不成功付費的乘客落車，「而家嘅人冇以前咁執着，司機都冇晒火，見得多就化。」

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