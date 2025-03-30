好人好事｜中環男子街頭暈倒3人陪伴協助　助人者親屬盼男子臨終前感受到陌生人的愛

一名50歲男子昨日在中環德己立街1號對開懷疑暈倒，送院後證實死亡。事發翌日有網民對男子最終不治感到遺憾，又說其妹妹當時在場與另一對情侶，一同陪伴和協助暈倒的男子，「希望呢位先生臨走前都感受到陌生人嘅愛啦」。不少留言都大讚發帖網民的妹妹有愛和勇敢，祝福她「好人一生平安」。

警方昨日中午12時許接獲途人報案稱，一名朱姓50歲男子在德己立街1號世紀廣場對開懷疑暈倒，救援人員接報到場將昏迷的男子送律敦治醫院治理，其後被證實死亡，其死因有待驗屍後確定。

有網民今日在社交網站貼出相關新聞截圖，提到自己的妹妹事發一刻一直在場，陪伴和安慰暈倒的男子，又說她持續嘗試拍醒男子和等候他登上救護車、「幫佢執好晒啲野(嘢)俾左(咗)救護員」，同場亦有一對情侶一同協助，形容暈倒男子「佢無孤單過」。

網民：肯幫手已經好勇敢

發帖網民續指，其妹妹當時的確很害怕，惟當時沒有太多途人上前幫手，因此冷靜過後便上前協助，「希望大家見到有人暈低，都嘗試下陪住佢」，又指過程雖然要很大勇氣，「但好過之後後悔當時無盡過力。」帖文提到，希望死者臨終前都感受到陌生人的愛，同時希望死者家人知道「我妹妹係一個好善良嘅女仔」。