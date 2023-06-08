好人好事｜土瓜灣「麵粉伯伯」去世　街坊牽線助領遺體辦身後事

於土瓜灣一帶售賣手作麵粉公仔，人稱「麵粉伯伯」的劉滿，3月22日被揭發去世，因其去世後聯絡未能麵粉伯伯的家人，土瓜灣街坊熱心牽線，冀為伯伯處理領遺體及辦理身後事；至於土瓜灣街坊最新表示，已分頭向社福機構，以及宋皇台選區的楊振宇議員尋求協助。

熱心街坊送別麵粉伯伯

在社交平台群組上，有熱心街坊以「送別麵粉伯伯」為題發文，指警方本周二（8日）就一宗於今年3月22日在九龍城發生的屍體發現案提供資料，該名街坊指，案中事主即為「麵粉伯伯」。他續指，由於麵粉伯伯生前身上無證件及沒有可聯絡家人，不欲伯伯被草草安葬至沙嶺公墓，因而主動能為伯伯辦理身後事。