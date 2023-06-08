好人好事｜土瓜灣「麵粉伯伯」去世　街坊牽線助領遺體辦身後事

於土瓜灣一帶售賣手作麵粉公仔，人稱「麵粉伯伯」的劉滿，3月22日被揭發去世，因其去世後聯絡未能麵粉伯伯的家人，土瓜灣街坊熱心牽線，冀為伯伯處理領遺體及辦理身後事；至於土瓜灣街坊最新表示，已分頭向社福機構，以及宋皇台選區的楊振宇議員尋求協助。
熱心街坊送別麵粉伯伯
在社交平台群組上，有熱心街坊以「送別麵粉伯伯」為題發文，指警方本周二（8日）就一宗於今年3月22日在九龍城發生的屍體發現案提供資料，該名街坊指，案中事主即為「麵粉伯伯」。他續指，由於麵粉伯伯生前身上無證件及沒有可聯絡家人，不欲伯伯被草草安葬至沙嶺公墓，因而主動能為伯伯辦理身後事。
殯葬禮儀師義務代辦身後事
不過由於街坊並非與伯伯為親屬關係，故領取遺體遇阻，目前街坊與食環處交涉。食環處強調，「正常情況」就是親屬領取遺體/骨灰，對方亦說會繼續跟進；至於殯葬禮儀師「明泰」知事件後，更表示願意分毫不取，免費處理後事。
據資料顯示，公立醫院會按醫院管理局的指引，聯絡死者的親屬認領遺體，若未能聯絡死者親屬，或沒有相關資料，便會尋求警方協助。如遺體最後仍無人認領，醫院則會將遺體轉交食環署，按程序將遺體土葬或火葬。
警方本周曾發稿呼籲市民提供資料
警方本周二（6日）曾發稿，呼籲市民就一宗屍體發現案提供資料。警方指，3月22日九龍城當日中午約12時半，接報一名男子在九龍城宋皇臺道22號一後巷懷疑暈倒，其後被證實死亡。
警方相信死者為一名年約60至70歲的中國籍男子，其身高約1.6米，瘦身材，蓄白短髮，死者被發現時上身赤裸，下身穿藍色長褲並摺疊至膝蓋位置，身上並沒有身份證明文件。