好人好事｜女子大欖轉車站暈倒　乘客「自動波」齊伸援手

近日有男網民發帖，稱在大欖隧道轉車站遇到有一名女士暈倒，現場候車乘客紛上前協助，他負責報警，有人上前扶起暈倒女士及陪伴對方等候救護員。他之後因趕巴士離開，留下途人事後亦致電告知女士已被送上救護車，令他感放心，大讚港人的人情味和效率，「其實香港人真係好有人情味，而且好有效率、互信，茫茫人海守望相助嘅呢個精神，希望大家可以keep住」。
樓主在社交平台Threads發帖講述過程並上載照片，指日前早在大欖隧道轉車站往荃灣方向等巴士期間，發現有一名女子「典咗喺地下」暈倒，他起初猶豫應不應該上前關心，在與相中金髮女士「眼神交流」過後，決定一生首次致電999求助。
樓主稱港人真係好有人情味 「希望大家keep住」
樓主指當時他錯過了想搭的巴士，救護員要求他不要收線，待確認其位置後便要求他留下電話號碼。在等待救援的時候，另一位女子上前扶起暈倒女子倚靠牆壁並坐起身，現場亦有不少人關心是否已經報警，當得知救護車前來後，眾人才乘坐巴士離開。
何女士自願留現場陪伴患者 「作後勤接力」
及後一位何姓女士自願表示會留在現場，樓主留下聯絡電話後便往搭巴士。在他上車約10分鐘後，何女士致電通知，指該女子已被送上救護車，形容「大家都（講）唔該哂，非常客套」。
樓主先讚揚何女士，「佢知道好多人要返工，自願留低陪伴患者，為件事作後勤接力，仲打返俾我令我安心」。他又欣賞港人的人情味及互信效率，「大家互相補位，仲要全部都係自動波，盡在不言中」，認為茫茫人海有這種守望相助精神很難得，希望港人往後繼續保持，同時祝願暈倒女士早日康復。