好人好事｜女子大欖轉車站暈倒　乘客「自動波」齊伸援手

近日有男網民發帖，稱在大欖隧道轉車站遇到有一名女士暈倒，現場候車乘客紛上前協助，他負責報警，有人上前扶起暈倒女士及陪伴對方等候救護員。他之後因趕巴士離開，留下途人事後亦致電告知女士已被送上救護車，令他感放心，大讚港人的人情味和效率，「其實香港人真係好有人情味，而且好有效率、互信，茫茫人海守望相助嘅呢個精神，希望大家可以keep住」。

樓主在社交平台Threads發帖講述過程並上載照片，指日前早在大欖隧道轉車站往荃灣方向等巴士期間，發現有一名女子「典咗喺地下」暈倒，他起初猶豫應不應該上前關心，在與相中金髮女士「眼神交流」過後，決定一生首次致電999求助。