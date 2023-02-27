好人好事｜婆婆清晨搭巴士不適召救護車　車上乘客鼓譟趕返工　網民助抱不平

不少人天未光便要出門上班，打工仔只預留剛好足夠的時間乃人之常情，但今日(27日)早上柴灣就有年邁乘客搭巴士期間不適需要召喚救護車，引起其他乘客不滿阻礙巴士行程，耽誤上班時間。

婆婆疑一度不堪群眾壓力

有網民今日在facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖稱，她早上6時許正乘搭開往北角碼頭的82線巴士，當駛至東區醫院分站時，車上一名婆婆突然全身乏力、無力站起，並要求召喚救護車到場。其時，車上有多名乘客紛紛指摘「你唔好阻住我返工」、「明知自己身體咁樣，就唔好搭巴士」、「不如揾人扶佢落車，再叫白車」等。

目擊事件的發帖網民指，婆婆當時懷疑不堪群眾壓力，多番表示自己要落車，她隨即勸諭婆婆留在車上等救護員到場，「你咁樣落車喺條街仆親郁唔到，我哋成架車啲人會唔安樂，良心過意唔去。」