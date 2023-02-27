好人好事｜婆婆清晨搭巴士不適召救護車　車上乘客鼓譟趕返工　網民助抱不平

不少人天未光便要出門上班，打工仔只預留剛好足夠的時間乃人之常情，但今日(27日)早上柴灣就有年邁乘客搭巴士期間不適需要召喚救護車，引起其他乘客不滿阻礙巴士行程，耽誤上班時間。
婆婆疑一度不堪群眾壓力
有網民今日在facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖稱，她早上6時許正乘搭開往北角碼頭的82線巴士，當駛至東區醫院分站時，車上一名婆婆突然全身乏力、無力站起，並要求召喚救護車到場。其時，車上有多名乘客紛紛指摘「你唔好阻住我返工」、「明知自己身體咁樣，就唔好搭巴士」、「不如揾人扶佢落車，再叫白車」等。
目擊事件的發帖網民指，婆婆當時懷疑不堪群眾壓力，多番表示自己要落車，她隨即勸諭婆婆留在車上等救護員到場，「你咁樣落車喺條街仆親郁唔到，我哋成架車啲人會唔安樂，良心過意唔去。」
目擊者：盼大眾多一份同理心
發帖網民直言，分享事件只希望大眾可以多一點同理心，又批評其他乘客惡言相向、將怨氣發洩在婆婆身上，亦無助解決問題，「難道佢就會有力落到車？」她又指，理解大多抱怨的中年乘客要趕往上班，但希望他們可易地而處。最後，她在帖文感謝一同勸阻婆婆自行落車等待救援的另一名女乘客。
不少留言都大讚發帖網民好心，「好在香港仲有你呢D(啲)人幫手」、「感恩有妳伸出援手幫助」、「謝樓主好心幫忙婆婆」、「謝謝你愛心幫手，體諒老人家感恩」。不過，發帖網民未有交代事件最終發展和行程受影響時間。
同時，亦有不少網民質疑車上鼓譟乘客的動機，「叫有事嘅老人家落車果(嗰)班人，唔知係咪人嚟嘅」、「香港人真係好鍾意返工」、「點解甘(咁)冇同理心……婆婆甘(咁)面受壓力好慘」、「趕返工既(嘅)人搭得同個路線都係啱方向，咁趕咪落車夾份搭的士」。