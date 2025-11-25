好人好事｜婆婆趕過馬路前仆甩鞋路人助扶起 網民：唔好心急等多盞燈

社交平台流傳車Cam影片，一名婆婆過馬路疑因綠燈正在「閃燈」，情急下失平衡在路中心向前仆倒，連鞋也甩脫，附近一對男女見狀即上前協助扶起，有網民憂心指「見到都痛」、「老人家跌親好大鑊」，希望長者不要一時貪快，「出街唔好心急，等多盞燈囉」。 該段11秒車Cam影片周日（23日）在facebook群組「車cam L（香港群組）」以「請體諒老人過馬路」為題上載，有網民指現場為荃灣石圍角。

影片可見當時交通燈「綠色人像」燈號正閃起，該名婆婆才開始急步橫過馬路，惟4步後隨即失平衡，整個人向前仆下雙手按地疑似撞到面部，連右鞋也甩脫，車內人士更驚訝地「嘩」一聲。婆婆倒地後，旁邊一對同樣正趕過馬路的男女路人連忙上前攙扶，迎面一名男路人亦準備上前幫忙。

不少網民擔憂慮婆婆跌倒可大可小手尾長，「好似撞到個頭」、「佢膝頭直接撞落地」、「面撞地好傷」、「見到都痛」、「老人家跌親好大鑊」、「老人家跌親真係唔講得笑，墮（地）時骨折好大件事」、「呢個老人家最好去醫院檢查下，頭撞地好危險」。另有網民讚賞伸援路人好心，「多得善心人相助抵讚」。 同時有網民提醒長者不要一時貪快，「點解要跑，輕傷都算，如果整到骨折又何苦呢」、「出街唔好心急，等多盞燈囉」、「我都唔明點解啲師奶阿婆阿伯最心急最唔等得，永遠做乜都要第一時間行先，但其實佢哋唔趕時間」、「親人要提下啲老人家！就算唔係過馬路都唔好衝，最多等一下，唔緊要的」、「我老咗一定唔會綠公仔閃緊仲衝出去，自己知自己事。」

亂過馬路可罰款2000元 根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路，應在行人路的路邊石旁邊等候。若「綠色人像」燈號閃動時正橫過馬路，應繼續穩步前行，會有足夠的時間，安全到達對面的行人路或路中央的安全島。根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。 警方亦曾於社交平台重申，「綠色人像」燈號閃動時，不可以開始橫過馬路，違者最高可被罰款2,000元。