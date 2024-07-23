熱門搜尋:
拜登退選 巴黎奧運 書展2024 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-07-23 16:30:08

好人好事｜心情差搭飛機失控狂喊　乘客長文感激HK Express空姐溫柔安慰

分享：
有網民憶述乘搭HK Express期間，遇上一名很專業、有同理心的空姐。(資料圖片)

有網民憶述乘搭HK Express期間，遇上一名很專業、有同理心的空姐。(資料圖片)

當人遇上不愉快事件時情緒難免變得激動，有網民憶述登上飛機時因為心情欠佳，在機艙內不禁「失咗控咁狂喊」，幸獲得HK Express(香港快運，UO)的香港空姐耐心溫柔安慰，「你一個人令我徹底咁對UO改觀。」

▼網民分享獲HK Express空姐耐心溫柔安慰▼

有網民分享在HK Express客機上獲空姐耐心溫柔安慰。(Threads截圖) 有網民分享在HK Express客機上獲空姐耐心溫柔安慰，獲其他網民留言討論。(Threads截圖) 有網民分享在HK Express客機上獲空姐耐心溫柔安慰，獲其他網民留言討論。(Threads截圖) 有網民分享在HK Express客機上獲空姐耐心溫柔安慰，獲其他網民留言討論。(Threads截圖) 有網民分享在HK Express客機上獲空姐耐心溫柔安慰，獲其他網民留言討論。(Threads截圖) 有網民分享在HK Express客機上獲空姐耐心溫柔安慰，獲其他網民留言討論。(Threads截圖)

事主：徹底對UO改觀

該網民在社交媒體撰寫長文，提及今年3月在日本福岡乘搭HK Express航班回港時，本身心情已經很差，加上登機前遭當地的外判地勤人員「超不禮貌」對待，使其登機後失控狂哭。該網民續指，一名香港空姐當時上前「好耐心好溫柔咁安慰我」，又形容對方不止傾聽她聲淚俱下訴苦，還主動代為投訴外判地勤，「我唔係咩vip，我知我搭緊廉航，所以我真係無預料到會得到咁用心嘅服務。」

adblk5

事後該網民指，情緒已被該空姐盡力安撫下來，再沒有衝動撰寫多一封關於地勤的投訴信，又稱即使日後不會再遇見該名空姐，但她仍想讚揚對方是「遇過最好最專業最有同理心嘅flight attendant(空中服務員)，你一個人令我徹底咁對UO改觀」。她在文末強調，HK Express其實有很多有心的空中服務員，籲大眾不要辜負他們的努力。

網民倡去信HK Express表揚

帖文不少留言都有網民讚揚HK Express的空中服務員，「因為降落小朋友耳痛，UO空姐都幫過我」、「UO空服員一直都是well trained的」，亦有留言呼籲事主把經歷寫成一封讚揚信，「不如你寫下表揚信稱讚下依位空姐」、「你不如寫返封感謝信俾人啦。」

adblk6
全球最佳航空公司排名2024｜國泰排第幾？邊間第一？（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜維珍澳洲/大西洋第10名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜澳洲航空第9名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜阿提哈德航空第8名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜全日空第7名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜法航/荷航第6名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜阿聯酋航空第5名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜新西蘭航空第4名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜國泰航空第3名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜大韓航空第2名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜卡塔爾航空第1名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜前25名（am730製圖）