好人好事｜心情差搭飛機失控狂喊　乘客長文感激HK Express空姐溫柔安慰

當人遇上不愉快事件時情緒難免變得激動，有網民憶述登上飛機時因為心情欠佳，在機艙內不禁「失咗控咁狂喊」，幸獲得HK Express(香港快運，UO)的香港空姐耐心溫柔安慰，「你一個人令我徹底咁對UO改觀。」

該網民在社交媒體撰寫長文，提及今年3月在日本福岡乘搭HK Express航班回港時，本身心情已經很差，加上登機前遭當地的外判地勤人員「超不禮貌」對待，使其登機後失控狂哭。該網民續指，一名香港空姐當時上前「好耐心好溫柔咁安慰我」，又形容對方不止傾聽她聲淚俱下訴苦，還主動代為投訴外判地勤，「我唔係咩vip，我知我搭緊廉航，所以我真係無預料到會得到咁用心嘅服務。」

事後該網民指，情緒已被該空姐盡力安撫下來，再沒有衝動撰寫多一封關於地勤的投訴信，又稱即使日後不會再遇見該名空姐，但她仍想讚揚對方是「遇過最好最專業最有同理心嘅flight attendant(空中服務員)，你一個人令我徹底咁對UO改觀」。她在文末強調，HK Express其實有很多有心的空中服務員，籲大眾不要辜負他們的努力。

網民倡去信HK Express表揚

帖文不少留言都有網民讚揚HK Express的空中服務員，「因為降落小朋友耳痛，UO空姐都幫過我」、「UO空服員一直都是well trained的」，亦有留言呼籲事主把經歷寫成一封讚揚信，「不如你寫下表揚信稱讚下依位空姐」、「你不如寫返封感謝信俾人啦。」