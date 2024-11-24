好人好事｜港女拾小童手錶交還失主　父代交收兼送朱古力盛情難卻：小孩讓我買的

做好事助人精神在於不求回報。一名女子乘搭城巴期間聽到電話響，發現原來有小朋友遺下了一隻電子錶，其父致電手錶聯絡並相約在一個巴士站交收，她見舉手之勞便立即答應。女子憶述落車時對方已經在巴士站等候，在交還手錶之際對方突然送上一袋物品表謝意，未料對方盛情難卻，一句說話便說服到她收下。

該名女子在社交網站分享事件稱，落車時對方突送上一袋物品致謝，她指反應過來時已經連番婉拒好意，「我反應過來已經話不用了真的不用了」，惟對方堅持一定要她收下，因為袋內是手錶主人小朋友要他買的朱古力，「小孩讓我買的巧克力哈哈。」

女子稱，雙方拉鋸一輪後見禮物是朱古力，因此最終都有收下，又分享之前一次幫人拾回電話後有明確拒絕對方報酬，「其實貪心嘅就唔會俾返你，俾得返你嘅唔會期望報酬呢啲啦。」她又呼籲一眾網民要小心保管財物，「因為唔一定次次咁好彩搵得返㗎！」

網民大讚：路不拾遺唔係人人肯做

不少網民都讚揚事主做好事，「希望香港繼續有好似你咁嘅好人」、「好人好事，社會需要多D(啲)你依類既(嘅)正能量。」亦有人分享失而復得後欲給予報酬道謝遭拒的經歷，「佢係咁閃開話唔要，我搵左(咗)幾次機會想塞佢之後跑開，話唔要最緊要幫到你」、「有一次坐Uber漏低電話，司機走咗都車返嚟，我話$100飲茶啦，佢死都唔要話冇所謂啦。」同時，有人稱事件中小朋友懂得感恩、家長亦接納其意見、事主也開心，「好多時舉手之勞，路不拾遺唔係人人肯做。」