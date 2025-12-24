好人好事｜火警鐘響濃煙攻走廊 外傭即抱少主逃生 媽媽感動：比封大利是佢

大埔宏福苑五級火事隔近一個月，161名死者中，包括9名印傭及1名菲傭，事件令外界更關注住宅防火問題。一名有聘請外傭的母親於社交平台發帖，稱於家中突然聽到火警鐘響，外傭即非常警覺開門，發現濃煙有走廊，隨即極速抱起2歲少主往後樓梯逃生，最終一家人均安全落樓，「多謝姐姐乜都冇拎，淨係打算救小朋友走先」，網民均大讚機警。

該位媽媽網民周二(23日)於社交平台Threads留言憶述事件於當日發生，但未有提及居住地點，她表示「今日同小朋友係屋企整緊曲奇，突然聽到火警鐘聲，個心都驚驚地，心諗係咪誤鳴或演習咋？」她指當時聽到走廊有人叫，家中外傭姐姐即開門察看，「見到已經有濃煙係走廊攻緊過來」，她「即刻9秒9」抱起仍製作曲奇的2歲小朋友衝往後樓梯逃生。至於樓主則仍需叫家中長者逃生，故未即時跟隨，最終一家人安全落樓，平安無事。她表示「超級多謝姐姐，完全中間冇半秒停留/猶豫，乜都冇拎，淨係打算救小朋友走先。」，她稱會「諗住連埋聖誕節比封大利是佢」。

網民感嘆大家變驚弓之鳥 帖文引發網民大讚外傭夠機警，「冇事就好了！好彩姐姐反應快 respect姐姐」、「工人姐姐好強！」、「超有默契，姐姐好盡責」、「加人工啦唔駛思索」、「咁你要好好犒賞一下姐姐」、「搵個好姐姐！真係抵錫姐姐」、「以後姐姐就是家人，再不是主僕」、「點解呢排啲火警咁密，你哋人無事就好了」。亦有網民感嘆自宏福苑事件後，港人及在港工作的外傭均已變成驚弓之鳥，「大家都ptsd」。