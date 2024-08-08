好人好事｜烈日下等巴士獲前方乘客邀請齊遮陰　事主：原來仲有好人存在

本港天氣持續酷熱，在巴士站等車即使數分鐘也可能感覺如「焗桑拿」。有網民近日在油麻地一個車站等車時，發現巴士還有約8分鐘便會抵站，「諗住都係企一陣，而且我又唔怕曬黑」，因此選擇繼續站在露天位置候車，並取出一個手提電風扇為自己降溫。

事主續指出，排前方手持雨傘遮太陽的叔叔，突然騰出半個遮陰位予她，並用手勢邀請她站到傘下。起初事主婉拒對方好意，及後在叔叔的堅持下最終都有站在傘下，她表示為「禮尚往來」，遂「偷偷地轉個風扇吹下佢」，詎料對方笑言不需要，「呢啲天氣無用架(㗎)。」

其後在候車的過程，事主與叔叔亦繼續交談，其間叔叔得悉她要乘搭的路線後，便建議她先返回有蓋位置等車，「E23A唔係好多人上架(㗎)咋，你去瓦遮頭到等喇，唔係咁曬法唔得架(㗎)，會暈架(㗎)。」事主最終聽從叔叔的建議，又在對方登上城巴A22線巴士時揮手道別。

事主曾因港人冷漠感不開心

及後事主在社交平台撰寫長文分享事件，形容香港人的冷漠雖然曾是她不開心的原因之一，「但原來仲有好人存在的」，發帖逾一日已經獲得超過210個讚好。有網民回應稱，在沒有上蓋的車站通常候車乘客都有默契地站在一旁候車，當巴士到達時亦不會介意先後次序，亦有留言稱社會乃至社交平台上也有很多同類好人，「平時唔好露面啫。」