熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-08-08 17:23:01

好人好事｜烈日下等巴士獲前方乘客邀請齊遮陰　事主：原來仲有好人存在

分享：
烈日下在車站等車隨時感覺如「焗桑拿」。(資料圖片／鍾式明攝)

烈日下在車站等車隨時感覺如「焗桑拿」。(資料圖片／鍾式明攝)

本港天氣持續酷熱，在巴士站等車即使數分鐘也可能感覺如「焗桑拿」。有網民近日在油麻地一個車站等車時，發現巴士還有約8分鐘便會抵站，「諗住都係企一陣，而且我又唔怕曬黑」，因此選擇繼續站在露天位置候車，並取出一個手提電風扇為自己降溫。

有網民發帖分享和感謝巴士站的好人好事。(Threads截圖) 有網民發帖分享和感謝巴士站的好人好事。(Threads圖片) 本港連日天氣酷熱。(資料圖片／林俊源攝) 本港連日天氣酷熱。(資料圖片／林俊源攝) 本港連日天氣酷熱。(資料圖片／林俊源攝)

熱心叔叔婉拒「禮尚往來」

事主續指出，排前方手持雨傘遮太陽的叔叔，突然騰出半個遮陰位予她，並用手勢邀請她站到傘下。起初事主婉拒對方好意，及後在叔叔的堅持下最終都有站在傘下，她表示為「禮尚往來」，遂「偷偷地轉個風扇吹下佢」，詎料對方笑言不需要，「呢啲天氣無用架(㗎)。」

adblk5

其後在候車的過程，事主與叔叔亦繼續交談，其間叔叔得悉她要乘搭的路線後，便建議她先返回有蓋位置等車，「E23A唔係好多人上架(㗎)咋，你去瓦遮頭到等喇，唔係咁曬法唔得架(㗎)，會暈架(㗎)。」事主最終聽從叔叔的建議，又在對方登上城巴A22線巴士時揮手道別。

事主曾因港人冷漠感不開心

及後事主在社交平台撰寫長文分享事件，形容香港人的冷漠雖然曾是她不開心的原因之一，「但原來仲有好人存在的」，發帖逾一日已經獲得超過210個讚好。有網民回應稱，在沒有上蓋的車站通常候車乘客都有默契地站在一旁候車，當巴士到達時亦不會介意先後次序，亦有留言稱社會乃至社交平台上也有很多同類好人，「平時唔好露面啫。」

adblk6
中暑熱衰竭分別｜原因/症狀/處理/預防方法（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜熱衰竭/中暑原因（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜熱衰竭症狀（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑症狀（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑處理（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑處理（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜如何預防中暑？（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜如何預防中暑？（am730製圖）