好人好事｜穿校服小學女生港鐵站嚎哭　八達通負錢感無助幸獲解困

本港公共交通工具近年已陸續接納更多支付車費方式，但對於只擁有八達通的學生而言，倘卡內餘額不足兼沒有零錢，或頓時變得徬徨無助。有網民今日(25日)在港鐵柴灣站看見一名身穿校服的小學女生踎在地上，遠看好像面紅紅般，上前了解發現她正在嚎哭，「岳高頭喊曬咁，喊得好淒涼」，細問下原來是八通達負錢，向家人求助亦不成功。 女生：我返唔到屋企呀 該名網民在一個地區群組發帖稱，當時女生哭訴聯絡到父親時，他表示會派妹妹到柴灣協助，但妹妹卻仍未出門，令她感到十分徬徨無助，「我返唔到屋企呀。」發帖網民其後取出紙巾給她抹眼淚，又為對方購買一張港鐵單程車票，女生見狀立即點頭示好，收到車票後更鞠躬答謝，同時婉拒發帖者給她10元買水飲的建議。

網民倡父母勤加關心子女 發帖網民指，當時有教女生下次如發生同類事件，可以找其他人幫忙或到客務中心登記借車票，而其後亦獲悉女生的母親返早班、父親返夜班，因此父親日間要在家中睡覺而未能及時協助她。該網民坦言，理解成年人放工會很疲倦、需要休息，但父母也應勤加關心子女，「今次冇錢搭車可能係少事，但萬一有咩事你又冇理，到時真係後悔莫及！」 帖文發布未夠兩小時已有逾300名網民讚好和表示「加油」，不少留言都稱讚事件中的女生有禮貌，同時表揚發帖者做了一件好人好事，「好彩佢遇到你，唔係遇到壞人帶走佢」、「好彩妹妹遇到好心人」、「好人有好報」。同時亦有人關注為何女生和妹妹也可單獨外出，「點解小學生會自己放學，咁如果佢妹妹出黎(嚟)見唔到家姐會唔會又有問題。」 此外，有留言認為該好心人應建議女生到圖書館等候家人回覆，「佢日後都會有同一個問題再次發生㗎，教定佢先，起碼下次佢可以試吓呢個安全嘅方法」，同時有網民建議家長應教導子女使用其他流動電子支付工具，以便不時之需。