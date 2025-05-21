好人好事｜紅磡車禍女途人為六旬婦傷者撐傘　3個月後獲致電報平安請飲茶

2月12日早上，紅磡差館里近觀音廟對開發宗車禍，一名約60歲女子遭紅Van撞倒。當時事發時正下雨，有熱心市民、觀音廟及附近診所職員、警員為其撐傘擋雨。當日有份撐傘的白色短褲女子指在車禍發生後3個月收到傷者致電。（fb「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」圖片）

今年2月12日早上，紅磡差館里近觀音廟對開發生車禍，一名約60歲女子遭紅Van撞倒，倒地後腦流血。當時事發時正下雨，現場照片可見有熱心市民、觀音廟及附近診所職員、警員為其撐傘擋雨，再由救護車送伊利沙伯醫院治理。當日有份撐傘的一名白色短褲女子，昨日在社交平台Threads發文分享，指在車禍發生後3個月收到傷者致電，稱自己曾留醫深切治療部一段時間，現時情況好轉，因此親電答謝當日在危急關頭安撫她，「姨姨話好記得我一路都同佢講野，佢先無咁驚。」，又稱姨姨「話一定要請我飲茶，我就話返黎(香港)再約佢啦」。

該名女子表示當日路經紅磡觀音廟現場，聽到有人大嗌「有人俾車撞到，有冇遮呀？」，她立即衝上前幫忙，發現一名婦人被小巴撞倒，「姨姨後腦著地不停流血」。為了幫助傷者保持清醒，以及防止因淋雨而失溫，除了她以外，亦有多名熱心市民前來幫忙，「 好多人一齊黎（嚟）幫手又擔遮又傾計」。

樓主更詢問傷者家庭背景以聯絡其家人，待救護員到場查詢送院地址後，通知傷者家人便離開現場。她坦言當晚「心掛掛都碌下（手機）有冇新聞」，但沒尋獲太多報道，「相信冇消息都係最好嘅消息」。

事隔3個月，樓主接獲一個9字頭陌生電話，「本身懷着詐騙電話嘅心情去聽」，未料竟接獲傷者來電親口答謝，由於她曾幫手打電話去對方家人，因此有留低號碼紀錄。傷者指「住左好耐醫院，又入埋ICU，依家總（終）於好返啲」。對於傷者親自「報平安」，樓主感到高興，提到「莫以善小而不為」，「雖然自己好似都無做過啲咩，都係擔下遮，踎係隔離吹下水，但姨姨話好記得我一路都同佢講野，佢先無咁驚」。

新抱留言感謝幫忙 「世界真係細」

傷者的新抱亦於帖文留言，感謝樓主幫忙，「我係佢新抱呀！世界真係細！真係好多謝你嘅幫忙，感恩奶奶好返好多！祝你身體健康！平安喜樂」，又稱「奶奶同我分享話打到俾你，佢好開心」，樓主回應「佢話佢一定要請我飲茶，但我過兩日就飛，我就話返黎再約佢啦」，亦強調是舉手之勞，「我諗好多人都會咁做，係姨姨事隔咁耐，都仲記得去多謝返幫助過自己嘅人，真係令人好暖心。」

網民形容彰顯獅子山下精神

其他網民形容事件彰顯「獅子山下精神，守望相助嘅人情味」、「好心有好報」、「香港人其實真係最mean但又最熱心」、「香港人係面冷心善，你嘅分享就好似種咗粒種子喺大家心入面咁，鼓勵大家唔好怕事，只係少少幫助都可以令人得到安慰」。

