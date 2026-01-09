好人好事｜老婦欲買多張iTunes禮品卡 便利店收銀員勸阻「驚你畀人呃」

各類騙案停不了，長者往往容易中招，其中部分網上罪案的罪犯會誘騙受害人購買蘋果iTunes禮品卡作為付款項或繳交贖金的方法，有女網民目擊一名老婦於便利店欲購買多張iTunes禮品卡，惟機警女收銀店員已估計對方或墮騙案，「力勸佢唔好買」，惟未知最終結局。 該名女網民社交平台Threads發文稱「係咪有單騙案準備發生?」，照片及影片可見一名老婦於便利店手持多張iTunes禮品卡準備付款，惟似乎對該物品認知不足，「呢位婆婆問7仔職員點買點數卡」，機警女收銀店員即心知不妙，「力勸佢唔好買，驚佢畀人呃，仲問佢屋企人知唔知」。惟婆婆回答「知」，期間她收到電話被催促盡快買卡，影片可見女店員向婆婆稱「你個仔你都會聊真啲，真係唔係講笑」。樓主稱「職員姐姐處理中，拖住唔幫佢比錢先」，惟未有交代老婦最終有否堅持付款，及店員有否報警。

有網民稱曾任店員 目擊阿叔疑受騙 帖文引發網民熱議，「報警啦 趁店員拖住佢」、「要表揚呢間7仔店員」、「老人家真係好容易俾人呃」、「有時啲人要比人呃點阻都阻唔到」、「阿婆連點數卡點買都唔知，分分鐘連買乜都唔知啦，似比人呃喎(姑勿論孫仔定網友)」、「雖然好似好多事咁但係寧願即刻幫佢報警」。亦有網民稱曾任店員目擊類似騙案，「我之前做7仔都遇過阿叔買點數卡，我覺得對方呃佢就勸佢唔好買，阿叔堅稱識對方，但我勸勸下佢又自爆未見過面，然後我見佢唔聽勸就扮收銀機連唔到線出唔到code比佢，佢去第2間買，之後隔日見佢坐響街角喊」，亦有人稱「有一次我都係咁，擺到明Uncle係比人呃，我同店員都話不如再諗清楚先就比佢鬧返轉頭，最後個店員就幫佢埋單唔想再理，我都只可以望住件事發生」。

警方與蘋果制定iTunes禮品卡止付機制

警方表示，部分網上罪案（例如援交騙案及裸聊勒索）的罪犯會誘騙受害人購買iTunes禮品卡作為付款項或繳交贖金的方法。為協助受害人及早取回損失，網絡安全及科技罪案調查科與Apple制定止付機制，協助受害人儘早攔截損失。 止付機制如下： 受害人應於Apple網頁 ，匯報禮品卡詐騙。 跟隨以下路徑：「App 和服務」->「App Store」->「禮品卡與代碼」->「禮品卡詐騙」->「繼續」 選擇「通話」或「線上對談」方式，以啟動止付機制*。

在啟動止付機制後， 向警方電子報案或到警署報案。 * 因應個別情況，Apple或會聯絡受害人，要求額外資料作驗證及處理止付申請。