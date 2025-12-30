好人好事｜老婦疑中「入境處官員」電騙 ATM險過數機警銀行職員介入

有網民周一（29日）在社交平台發帖，分享在銀行目擊一名老婦懷疑墮「入境處」騙案陷阱，幸有機警職員問是否認識收款者，老婦卻支吾以對稱「入境處」，及後銀行代為協助報警。(Threads)

長者往往是陷騙案陷阱的高危一族，有網民周一（29日）在社交平台發帖，分享在銀行目擊一名老婦懷疑墮「入境處官員」騙案陷阱，幸有機警職員問是否認識收款者，老婦卻支吾以對稱「入境處」，及後銀行代為協助報警。

目擊事件的女網民在社交平台Threads發帖，上載了一張在銀行理財易中心拍攝的照片，一位老婦欲操作存款機，身旁有一位男子注視著。據樓主所述男子為銀行職員，「個職員係咁問婆婆，您識唔識收款個個人。」但婆婆似乎無法回答，只是提及「入境署(處)」，疑似是陷騙案陷阱，受假官員的騙徒指示轉帳。樓主感嘆：「點解政府明明咁多宣傳都可能有人遇到詐騙集團。大家可唔可以關心多啲屋企既老人家。」