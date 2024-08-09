好人好事｜觀塘女生等𨋢慘被偷拍　正義情侶幫忙報警獲讚 (有片)

許多女性都擔心遭遇偷拍的困擾！近日有女生在社交平台Thread發文，並上載影片，講述自己在觀塘駱駝漆大廈等候升降機時，不幸遭到一名男子偷拍的經歷。幸好當場有一對充滿正義感的情侶揭穿事件，幫她出頭，與偷拍的男子對質，並要求報警。女事主說：「全程我驚到完全講唔到嘢……好好彩遇到好人……真係好多謝好多謝你地(哋)」。事件在網上惹來廣泛關注，該對情侶見義勇為的行為，更獲得網民讚揚。

事件發生在周三(7日)傍晚6時許，女生在帖文中指，當時她在觀塘駱駝漆大廈等候升降機，慘被一名男子偷拍，她完全不知情，幸好有男子主動上前同她講，並與涉嫌偷拍的男子對質和報警，其女朋友則在旁「照顧」(take care)她的情緒，令到「全程驚到完全講唔到嘢」的女事主大為感動，祝福該對情侶「你哋一定要幸福長長久久」。

白衣男霸氣質問 偷拍男促勿「del相」

影片可見，涉嫌偷拍的綠衣男子在現場道歉，並想刪去手機中的照片，但手臂有紋身的白衣男拒絕接受，指：「哇，影咗咁X多呀，報警呀……無sorry，我同你講，你呢啲人肯定有下次」。白衣男子隨後拿出手機，並用手撥開拍偷男子的手，警告他切勿刪去手機中的照片：「你企喺到唔X好del(刪除)啊」，影片至此結束。

「香港真係好多黐線佬」

女事主說：「我好好彩遇到好人……真係好多謝好多謝你地(哋)」，並呼籲大家要小心，切勿「縱容呢啲X街(偷拍人士)」。女事說又說：「我諗呢件事我會記一世……經歷呢件事之後我可以話學到兩件事，自己一個出去真係要小心啲，香港真係好多黐線佬，真係唔係咁多有善意嘅人多啲幫助有需要嘅人，其實都只係舉手之勞，可能下次需要幫手嘅就係自己，你俾人幫過就會想幫返人所以你兩個幾時先見到。