好人好事｜車長雨中救婆婆獲乘客高度讚賞 九巴頒發嘉許信

日行一善積善積德，有九巴車長接載在滂沱大雨中行走、患腦退化症的婆婆，讓婆婆得到幫助及與兒子重聚，獲乘客大讚。九巴向該名車長頒發嘉許信。

有網民在Facebook「西貢將軍澳討論區」發文憶述事件，指昨晨約11時20分，駕駛九巴98A路線姓邵車長在駕駛期間，發現一名年長婦人在馬路上行走，該處沒有行人路，當時又正下着滂沱大雨，婆婆也沒有使用任何雨具，車長接載她上車，發現她不能正常回答問題。車長又為免耽誤乘客繼續駛往終點站，該名網民則接手照顧。

該網民指，當時婆婆渾身濕透冷得發抖，後來得悉婆婆患老退化，透過掛在頸部的手機號碼，聯絡上正焦急到處尋找的兒子，成功讓母子重聚。網民高度讚賞邵車長，指若非他停車襄助，在當時惡劣的環境下婆婆的情況真不堪想像，亦考慮到乘客行程，感謝他處處為人著想的高尚情操。

車長：沒想過會引起社會關注

九巴回應時事件，對於邵車長專業及細心的工作態度，熱心助人的精神撃節讚賞，向他發嘉許信，鼓勵繼續發揮專業態度，用心為乘客服務。邵車長表示，沒有想過事件引起社會關注，更沒有想過得到任何讚賞，「我只是貫徹人生格言：不是做了一件事，而是要做好件事！」邵車長於2018年入職九巴，現時主要駕駛98A線。