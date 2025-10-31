好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」

長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論，讚賞其見義勇為，「又救咗一個家庭」、「佢啲棺材本啊，好彩你肯出聲。」

「好彩阿伯全程開speaker」 樓主在社交平台Threads分享在銀行使用提款機時，一名在前面的伯伯正以揚聲器接聽電話，對方指伯伯的銀行戶口被凍結，要求他往滙豐總行，但因已是晚上過營業時間，可以經提款機協助他「解凍戶口」。對方一步一步引導伯伯入提款卡、輸入密碼及選擇轉帳戶口，「再呃佢話輸入解凍號碼」，疑是輸入帳戶號碼並轉帳金錢至騙徒戶口。 樓主稱「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，他發現事情不妥，「見唔對路即時制止左阿伯」，形容當時騙徒即指示伯伯不要理會他，「叫阿伯唔好理我，仲話我偷佢資料，偷佢錢，會報警拉我，想叫阿伯走先，賊喊捉賊」。樓主稱伯伯當時較相信騙徒，「仲叫我唔好理佢」，幸最後未有完成轉帳手續便離開銀行。雖然未知伯伯之後有否中伏，惟事主仍表示「希望平安啦」。