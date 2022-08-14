好人好事｜3父女跑兩個站追巴士　有心人驅車籲車長留步

氣溫近日雖稍為回落，但夏日炎炎大家都想盡快上巴士。有車主昨日(13日)在鰂魚涌太古城，看到3父女在街上狂奔，希望趕上一輛巴士，詎料未趕至巴士便已打燈離站。3人此時未有放棄，反而不放棄、繼續向下一分站狂奔。該名車主眼見情況，遂加速往下一分站，並落車跑往通知車長稍等，3人最終成功趕上巴士。
片主：不想3父女再失望
片主Brian Fan在社交網站facebook群組張貼一段車Cam片，表示看見片中爸爸最初差少少便上到車，其後「居然唔放棄跑去第二個站」。由於他不想3父女再次失望，「略盡綿力同巴士司機打個招呼等等。」
逐格睇片主如何幫3父女追巴士
助追車好人好事頓成網上熱話
從影片所見，事發於昨日傍晚6時許，由3父女入鏡開始追車至片尾登車一刻，顯示他們最少已狂奔約1分40秒。在發布影片約5小時後，片主已收到群組內逾400人的讚好或「心心」，亦旋即成為網上熱話，不少網民紛紛讚片主好人，「樓主有呢份熱心，尊敬你，多謝你」、「見到小朋友都冇氣跑喇，好彩有你」、「勁呀。否則佢地又送車尾」。
網民：爭一班車就趕唔到興趣班
3父女追趕的過海巴士110號線，由筲箕灣往返尖沙咀，途經耀東邨、太古城、北角和紅隧口等，該段時間班次約為15至20分鐘一班，而他們首次追車失敗的「高山臺」分站和成功登車的「太古城中心」分站，雖在太古城道上只是直線，但兩站相距都超過200米。有網民戲言，「好人好事，有時真係爭一班車就趕唔到興趣班。」