好人好事｜3父女跑兩個站追巴士　有心人驅車籲車長留步

氣溫近日雖稍為回落，但夏日炎炎大家都想盡快上巴士。有車主昨日(13日)在鰂魚涌太古城，看到3父女在街上狂奔，希望趕上一輛巴士，詎料未趕至巴士便已打燈離站。3人此時未有放棄，反而不放棄、繼續向下一分站狂奔。該名車主眼見情況，遂加速往下一分站，並落車跑往通知車長稍等，3人最終成功趕上巴士。

片主：不想3父女再失望

片主Brian Fan在社交網站facebook群組張貼一段車Cam片，表示看見片中爸爸最初差少少便上到車，其後「居然唔放棄跑去第二個站」。由於他不想3父女再次失望，「略盡綿力同巴士司機打個招呼等等。」

逐格睇片主如何幫3父女追巴士