好去處｜全港首個「空中跑場」開幕　佔地1.5萬呎全日開放

全港首個「空中跑步基地」今日(15日)正式開幕，位於屯門愛定商場，佔地1.5萬呎，由基滙資本民坊致力打造。今後市民可從「空中」跑進屯門社區的大街小巷，與好友探索社區風光。同時民坊表示，將善用包含「空中跑步基地」在内的 11萬呎「空中運動營」，與不同品牌、體育相關的團體等合作，舉辦各種體育活動，建設健康活力的「社區體育樞紐」。

全長36米 設更衣室等設施

今次「空中跑步基地」是繼早前已啟用的「空中籃球場」、「空中足球場」、「空中滑輪運動場」後，又一個屯門愛定商場開放予公眾使用的旗艦項目，場地24小時開放，全長36米，並設有18個儲物櫃及4個更衣室等設施，開放時間就為「朝10晚10」，以及有一部自動售賣機，提供空間予居民進行熱身、體能訓練、儲物及休息等。

「空中跑步基地」連接愛定商場超過200間商店及停車場，設計色彩鮮明，期望為跑步人士帶來動力和能量，當中市民可從「基地」出發跑進大街小巷，沿途探索本港電影在屯門取景的地標，例如屯門碼頭、屯門兆禧苑商場、屯門山景商場，以及屯門公園等，為身心健康「充電」。

跑手姚潔貞：基地設施齊全

基滙資本董事總經理羅璟禧表示，最新落成的「空中跑步基地」是民坊「社區體育樞紐」的重要里程碑，期待能凝聚社區群體，實現以體育帶動的健康生活與新消費模式。開幕活動邀請了香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞來到，她讚揚「空中跑步基地」設計新穎及充滿活力，為跑步愛好者提供一個設施齊全的跑步基地，亦適合男女老幼及親子活動。