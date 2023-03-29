好去處｜星光大道4月23日辦霹靂舞巡遊　向張國榮梅艷芳等巨星致敬

為推廣本港流行文化及吸引中外旅客到訪，星光大道宣布，4月23日將在尖沙咀星光大道首次舉辦霹靂舞巡遊暨巨星展覽「星光聲‧影夢」，以嶄新的編曲及舞蹈方式重塑4位傳奇巨星李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強的不平凡故事，以舞動向多位已故巨星致敬。
5位霹靂舞港隊代表現場獻技
巡遊活動將於4月23日下午2時舉行，以星光大道李小龍銅像旁為起點，途經梅艷芳銅像，金像獎女神銅像作為終點。適逢霹靂舞(Breaking)將在明年巴黎奧運亮相，故星光大道邀請獨立音樂人MC仁DJ音樂製作團隊，重編4位巨星的著名樂曲，並注入霹靂舞、街舞新元素，由5位霹靂舞港隊代表B-boy C Plus、B-boy SoSze、B-boy Four、B-boy SoulGreen、B-girl Ifree首度在星光大道獻技，引領一眾歌影迷會成員、市民及旅客參加。
活動免費 同舉巨星展覽兩周
是次「星光聲‧影夢」由星光大道及民政處合辦，4個巨星歌影迷會協辦，活動免費，預計吸引逾300人參加。屆時星光大道將劃分為4區，並設有展覽板、巨星經典金句或歌詞，讓巡遊隊伍舞動經過，向4名巨星致敬。除了霹靂舞巡遊，星光大道亦會同時舉行4位傳奇巨星展覽，為期兩周，展覽板將展示他們的經典造型，闡述他們成名的不平凡故事，並設有二維碼供途人掃描，重溫巨星們的精選名作。
星光大道發言人表示，今年分別是一代巨星李小龍、陳百強、張國榮及梅艷芳離世50、30及20周年，特意以嶄新形式，重新演繹4位巨星的故事及經典樂曲，希望讓本地年輕人及中外旅客也能認識「香港傳奇」，展現香港獨特的流行文化和多元融合的魅力。
「星光聲‧影夢」活動詳情
- 日期：2023年4月23日(星期日)
- 時間：下午1時45分至下午2時30分
- 地點：尖沙咀星光大道(以李小龍銅像旁為起點，途經梅艷芳銅像，金像獎女神銅像作為終點)
- 展覽：2023年4月23日至5月7日舉行，展示四位巨星的經典造型及精選名作