好去處｜星光大道4月23日辦霹靂舞巡遊　向張國榮梅艷芳等巨星致敬

為推廣本港流行文化及吸引中外旅客到訪，星光大道宣布，4月23日將在尖沙咀星光大道首次舉辦霹靂舞巡遊暨巨星展覽「星光聲‧影夢」，以嶄新的編曲及舞蹈方式重塑4位傳奇巨星李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強的不平凡故事，以舞動向多位已故巨星致敬。

5位霹靂舞港隊代表現場獻技

巡遊活動將於4月23日下午2時舉行，以星光大道李小龍銅像旁為起點，途經梅艷芳銅像，金像獎女神銅像作為終點。適逢霹靂舞(Breaking)將在明年巴黎奧運亮相，故星光大道邀請獨立音樂人MC仁DJ音樂製作團隊，重編4位巨星的著名樂曲，並注入霹靂舞、街舞新元素，由5位霹靂舞港隊代表B-boy C Plus、B-boy SoSze、B-boy Four、B-boy SoulGreen、B-girl Ifree首度在星光大道獻技，引領一眾歌影迷會成員、市民及旅客參加。