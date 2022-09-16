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2022-09-16 07:30:00

好去處｜沉浸式睇莫內作品 享受360度光影盛宴 《尋找足印．莫內》下月西九舉行

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《尋找足印．莫內》下月西九舉行

《尋找足印．莫內》下月西九舉行

想置身法國名畫大師莫內的浪漫花園中？感受畫中的光與影？機會來了！《尋找足印．莫內》沉浸體驗展將於今年1027日至明年115日在香港西九文化區文化廣場首度登場。

體驗展通過精彩的360度燈光和原創音樂設計體驗，讓約200幅印象派大師克勞德．莫內的畫作跳出畫框，令觀眾在36分鐘的光影盛宴中彷如置身莫內的世界之中。體驗展內外更設有莫內經典畫作的自拍打卡位，觀眾更可透過專用VR眼鏡進入莫內位於吉維尼的故居，來一趟刺激的虛擬實境之旅。
 

好去處｜沉浸式睇莫內作品 享受360度光影盛宴 《尋找足印．莫內》下月西九舉行

《尋找足印．莫內》下月西九舉行。（李睿哲攝）

該項藝術盛世由世界知名的比利時創意工作室 Dirty Monitor 和香港的ChillHoYeah 攜手帶到香港。是次體驗之旅包括沉浸體驗館、藝術互動室及紀念品區等策展總監黃沛聰表示，觀眾可於超過5,000平方尺的沉浸式體驗館和5.7米高的投影屏幕上享受 36 分鐘的沉浸式體驗，與莫內一起旅行，感受他對色彩及光影的追求。

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觀眾在36分鐘的光影盛宴中彷如置身莫內的世界之中 觀眾在36分鐘的光影盛宴中彷如置身莫內的世界之中v 觀眾在36分鐘的光影盛宴中彷如置身莫內的世界之中。（李睿哲攝） 200幅莫內畫作猶如跳出畫框。（李睿哲攝） 200幅莫內畫作猶如跳出畫框。（李睿哲攝） 精彩的360度燈光和原創音樂設計體驗。（李睿哲攝） 精彩的360度燈光和原創音樂設計體驗。（李睿哲攝）

《尋找足印莫內》詳情

日期﹕2022 10 27 日至 2023 1 15
沉浸式體驗﹕每節36 分鐘
場地﹕西九文化區文化廣場 (戲曲中心旁)
開放時間﹕早上9:30 – 晚上10:30
每日開放場數﹕16 

 

沉浸式睇莫內作品 享受360度光影盛宴

沉浸式睇莫內作品 享受360度光影盛宴

票價﹕

成人 (15歲以上)

HK$288

小童 (4-15 )

HK$238

家庭 (2 張成日票+ 1張小童票) (85)

HK$692

幼童 (4 歲以下)

免費

                               
 
 
 

 







VR體驗門票HK$28(需於網上購票時同時購買，不設現場售票。每場名額有限，售完即止)

*早鳥優惠﹕由即日至930日，可享票價9折優惠，以及限量版莫內紀念品購買優惠 (名額800)

門票即日起於KKDay發售：https://bit.ly/3xaGxTC

限量版莫內紀念品

限量版莫內紀念品。

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