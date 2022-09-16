好去處｜沉浸式睇莫內作品 享受360度光影盛宴 《尋找足印．莫內》下月西九舉行

想置身法國名畫大師莫內的浪漫花園中？感受畫中的光與影？機會來了！《尋找足印．莫內》沉浸體驗展將於今年10月27日至明年1月15日在香港西九文化區文化廣場首度登場。 體驗展將通過精彩的360度燈光和原創音樂設計體驗，讓約200幅印象派大師克勞德．莫內的畫作跳出畫框，令觀眾在36分鐘的光影盛宴中彷如置身莫內的世界之中。體驗展內外更設有莫內經典畫作的自拍打卡位，觀眾更可透過專用VR眼鏡進入莫內位於吉維尼的故居，來一趟刺激的虛擬實境之旅。



該項藝術盛世由世界知名的比利時創意工作室 Dirty Monitor 和香港的ChillHoYeah 攜手帶到香港。是次體驗之旅包括沉浸體驗館、藝術互動室及紀念品區等，策展總監黃沛聰表示，觀眾可於超過5,000平方尺的沉浸式體驗館和5.7米高的投影屏幕上享受 36 分鐘的沉浸式體驗，與莫內一起旅行，感受他對色彩及光影的追求。

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《尋找足印．莫內》詳情 日期﹕2022 年 10 月 27 日至 2023 年 1 月 15 日

沉浸式體驗﹕每節36 分鐘

場地﹕西九文化區文化廣場 (戲曲中心旁)

開放時間﹕早上9:30 – 晚上10:30

每日開放場數﹕16節

沉浸式睇莫內作品 享受360度光影盛宴